Святослав Вакарчук объявил о том, что уходит из Верховной Рады, сложив мандат. Однако он заверил, что политической деятельности не оставляет, а будет заниматься работой в партии Голос.

Биография

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область) 14 мая 1975 года. Впоследствии вместе с семьей переехал во Львов, где и начал свою творческую карьеру.

По образованию Вакарчук — физик, кандидат физико-математических наук. Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

Второе высшее образование — экономист-международник.

Также певец был участником мировой программы Йельского университета, который готовит новых мировых лидеров.

Еще на первом курсе будущий лидер партии присоединился к местному музыкальному коллективу Клан тишины.

Впоследствии несколько музыкантов вышли из коллектива и основали свой — Океан Эльзы.

В 1994 году группа записала первую демо-кассету и сняла дебютный клип.

Интерес к политической жизни Святослав Вакарчук проявил еще в 1999 году, поддержав на выборах президента Леонида Кучму.

Читайте: Три квартиры, Renault Laguna и рояль: Вакарчук подал декларацию за 2019

А вот во время Оранжевой революции музыкант активно поддерживал Виктора Ющенко.

В 2007 году стал народным депутатом по спискам блока Наша Украина — Народная самооборона, однако уже через год сложил полномочия.

Музыкант является послом доброй воли ООН, занимается множеством социальных и культурных проектов.

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды. На внеочередных парламентских выборах политсила набрала более 5% голосов и получила 17 мест под куполом Рады. Вакарчук был членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Вакарчук уходит из Рады

11 июня Святослав Вакарчук заявил, что слагает мандат народного депутата Украины.

Однако он заявил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.

Также политик отметил, что его главная миссия выполнена — он привел партию в Раду, а теперь дело за молодыми людьми, которые должны стать лидерами будущего.