Как подготовиться к ВНО 2020

Программа и цель

Программа подготовки должна быть по каждому предмету. Составить ее можно самостоятельно или с преподавателем. Главное, чтобы программа охватывала все темы по выбранному предмету, включала в себя теорию и практику.

Также поставьте себе цель.

Например, сдать ВНО на 190 и более по профильным предметам и поступить в лучший университет Украины. Умение формулировать программу и цель понадобится вам в жизни.

Выберите учебник для подготовки

Существует достаточное количество книг и сборников для подготовки к ВНО. Просмотрите 3-4 варианта и выберите для себя 1-2 самых лучших учебника. Также все желающие могут попробовать онлайн-курсы.

Будьте стабильными

Определите график обучения.



Лучше всего подходит еженедельный. Например, определите, что каждую неделю вы 2-3 раза работаете над подготовкой к тестам. На каждый предмет желательно выделять хотя бы 1,5-2 часа.

Именно такое время продолжается тест ВНО. Поэтому надо выработать умение продуктивно и быстро решать задачи за два часа.

Обучение — часть жизни

Не только школьные занятия должны стать базой для обучения. Используйте все, что изучили в жизни.

Современные технологии позволяют изучать языки в живом формате. Этому будет способствовать просмотр фильмов, чтение книг и статей, прослушивание музыки или радио, где вещание ведется на иностранном языке.

Читайте: ВНО-2020: даты проведения тестирования Кличко призвал отказаться от ВНО выпускникам, которые не планируют поступать в вузы Как будет проходить ВНО-2020 и пустят ли с повышенной температурой

Все точные науки (математика, физика, химия, биология) имеют применение в нашей жизни. Найдите тому пример, изучите их подробнее. Возможно, вы откроете для себя новые интересы и будущую профессию.

Заведите тетрадь с записями

Заведите для подготовки к ВНО отдельную тетрадь, в которой будете вести записи по каждой теме. Продумайте структуру, чтобы вы ориентировались, где записи по каждой теме. Важнейшие факты выделяйте или даже сделайте для них отдельные записи (в конце тетради, в отдельном блокноте).



Каждые 1-2 занятия делайте небольшие повторения.

Смотрите предыдущие записи.

Практики должно быть много

Изучив какую-то тему или раздел, сразу переходите к решению тестов или задач. Если вы сможете успешно применить полученные знания, то они запомнятся гораздо лучше.

Не бойтесь ошибаться и запоминайте, как вы делали ошибки. Собственный опыт позволит не повторять те же ошибки в будущем.

Выделите время на повторение и пробное тестирование

После изучения всех тем, уже ближе к самому ВНО, посвятите 2-3 недели повторению всего материала. Тема за темой пройдите повторно теорию и практику.



Возьмите задачи по ВНО прошлых лет и выполните их полностью.

Это нужно обязательно сделать 2-3 раза, чтобы привыкнуть к специфике теста.

Следует помнить, что поступление в университет — это достаточно серьезное испытание, поэтому относиться к нему нужно соответственно. Но нужно не забывать о том, что ВНО — это только одно из испытаний в жизни. Не нужно слишком сильно нервничать и стоит находить время для отдыха и развлечений.

Проводить ВНО в 2020 году будут с 25 июня до 17 июля. Дополнительная сессия пройдет с 23 июля до 11 августа.

Результаты основной сессии будут известны: математика и физика — до 17 июля, украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки и биология — до 25 июля, химия и география — до 29 июля.

Результаты дополнительной сессии будут готовы к 14 августа.

Александр Ярусевич, преподаватель математики и физики проекта buki.com.ua