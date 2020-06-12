Як підготуватися до ЗНО 2020

Програма та ціль

Програма підготовки повинна бути з кожного предмету. Скласти її можна самостійно або з викладачем. Головне, щоб програма охоплювала всі теми з обраного предмету, містила теорію та практику.

Також поставте собі ціль.

Наприклад, здати ЗНО на 190 та більше з профільних предметів і вступити в найкращий університет України. Вміння формулювати програму та ціль знадобляться вам у житті.

Оберіть підручник для підготовки

Існує достатня кількість книжок та збірників для підготовки до ЗНО. Перегляньте 3-4 варіанти та оберіть для себе 1-2 найкращих підручника. Також всі охочі можуть спробувати онлайн-курси.

Будьте стабільними

Визначте графік навчання.

Найкраще підходить щотижневий. Наприклад, визначте, що кожного тижня ви 2-3 рази працюєте над підготовкою до тестів. На кожен предмет бажано виділяти хоча б 1,5-2 години.

Саме такий час триває тест ЗНО. Тому треба випрацювати вміння продуктивно і швидко вирішувати завдання за дві години.

Навчання — частина життя

Не лише шкільні заняття мають стати базою для навчання. Використовуйте все, що вивчили в житті.

Сучасні технології дозволяють вивчати мови у живому форматі. Цьому сприятиме перегляд фільмів, читання книжок та статей, прослуховування музики або радіо, де мовлення ведеться іноземною мовою.

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Всі точні науки (математика, фізика, хімія, біологія) мають застосування в нашому житті. Знайдіть цьому приклад, вивчіть їх детальніше. Можливо, ви відкриєте для себе нові інтереси та майбутню професію.

Заведіть зошит із записами

Заведіть для підготовки до ЗНО окремий зошит, в якому ведіть записи з кожної теми. Продумайте структуру, щоб ви орієнтувалися, де записи з кожної теми. Найважливіші факти виділяйте або навіть зробіть для них окремі записи (в кінці зошита, в окремому блокноті).

Кожні 1-2 заняття робіть невелике повторення — переглядайте попередні записи.

Практики має бути багато

Вивчивши якусь тему чи розділ одразу переходьте до розв’язання тестів чи задач. Якщо ви зможете успішно застосувати отримані знання, то вони запам’ятаються набагато краще.

Не бійтеся помилятися і запам’ятовуйте, як ви робили помилки. Власний досвід дасть змогу не повторювати ті самі помилки в майбутньому.

Виділіть час на повторення та пробне тестування

Після вивчення всіх тем, вже ближче до самого ЗНО, присвятіть 2-3 тижні повторенню всього матеріалу. Тема за темою пройдіть повторно теорію та практику.

Візьміть завдання з ЗНО минулих років та виконайте його повністю. Це потрібно обов’язково зробити 2-3 рази, щоб звикнути до специфіки тесту.

Варто пам’ятати, що вступ до університету – це досить серйозне випробування, тому ставитися до нього треба відповідно. Але потрібно не забувати про те, що ЗНО – це тільки одне з випробувань в житті. Не потрібно занадто сильно нервувати та варто знаходити час для відпочинку та розваг.

Проводити ЗНО у 2020 році будуть з 25 червня до 17 липня. Додаткова сесія триватиме з 23 липня до 11 серпня.

Результати основної сесії будуть відомі: математика та фізика – до 17 липня, українська мова і література, історія України, іноземні мови та біологія – до 25 липня, хімія та географія – до 29 липня.

Результати додаткової сесія будуть готові до 14 серпня.

Олександр Ярусевич, викладач математики і фізики проекту buki.com.ua