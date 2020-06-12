PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО

Украина получила статус партнера программы по расширенным возможностям НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. Как только Украина получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО, — написал он.

По его словам, в январе по поручению президента Владимира Зеленского, Украина официально подала заявку на участие в программе.

— Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало, — резюмировал он.

Кулеба сообщил, что программа дает дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом.

Что дает программа НАТО Украине:

  • Вооруженные силы Украины могут участвовать в дополнительных учениях совместно с войсками альянса.
  • Дополнительные возможности разведданными.
  • Дополнительные возможности для обеспечения безопасности.

— Нас мало интересует реакция России. Ни одно государство мира не будет нам указывать, как развиваться, куда двигаться и как укреплять свою безопасность, но, очевидно, тот факт, что решение принято в День России является еще одним позитивным сигналом, что Украина развивается совершенно другим путем, — сказал Кулеба в эфире одного из телеканалов.

Украина стала шестым партнером расширенных возможностей вместе с Австралией, Финляндией, Швецией, Иорданией и Грузией.

Статус члена программы расширенных возможностей не будет влиять на решение о членстве Украины в НАТО.

Источник: NATO

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка