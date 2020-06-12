Украина получила статус партнера программы по расширенным возможностям НАТО.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. Как только Украина получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО, — написал он.
По его словам, в январе по поручению президента Владимира Зеленского, Украина официально подала заявку на участие в программе.
— Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало, — резюмировал он.
Кулеба сообщил, что программа дает дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом.
Что дает программа НАТО Украине:
- Вооруженные силы Украины могут участвовать в дополнительных учениях совместно с войсками альянса.
- Дополнительные возможности разведданными.
- Дополнительные возможности для обеспечения безопасности.
— Нас мало интересует реакция России. Ни одно государство мира не будет нам указывать, как развиваться, куда двигаться и как укреплять свою безопасность, но, очевидно, тот факт, что решение принято в День России является еще одним позитивным сигналом, что Украина развивается совершенно другим путем, — сказал Кулеба в эфире одного из телеканалов.
Украина стала шестым партнером расширенных возможностей вместе с Австралией, Финляндией, Швецией, Иорданией и Грузией.
Статус члена программы расширенных возможностей не будет влиять на решение о членстве Украины в НАТО.
Источник: NATO