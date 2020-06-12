Украина получила статус партнера программы по расширенным возможностям НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. Как только Украина получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО, — написал он.

По его словам, в январе по поручению президента Владимира Зеленского, Украина официально подала заявку на участие в программе.

— Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало, — резюмировал он.

Кулеба сообщил, что программа дает дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом.

Что дает программа НАТО Украине:

Вооруженные силы Украины могут участвовать в дополнительных учениях совместно с войсками альянса.

Дополнительные возможности разведданными.

Дополнительные возможности для обеспечения безопасности.

— Нас мало интересует реакция России. Ни одно государство мира не будет нам указывать, как развиваться, куда двигаться и как укреплять свою безопасность, но, очевидно, тот факт, что решение принято в День России является еще одним позитивным сигналом, что Украина развивается совершенно другим путем, — сказал Кулеба в эфире одного из телеканалов.

Украина стала шестым партнером расширенных возможностей вместе с Австралией, Финляндией, Швецией, Иорданией и Грузией.

Статус члена программы расширенных возможностей не будет влиять на решение о членстве Украины в НАТО.

Источник: NATO