Україна - НАТО: країна отримала статус члена програми

Україна отримала статус партнера програми з розширених можливостей НАТО.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Ми довго йшли до цього заголовку на сайті НАТО. Щойно Україна отримала статус члена програми розширених можливостей НАТО, – написав він.
За його словами, у січні за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у програмі.
– Потім було багато дипломатії. Дуже багато дипломатії на всіх рівнях. І ось все спрацювало, – резюмував він.
Кулеба повідомив, що програма дає додаткові можливості для взаємодії з Альянсом.
Що дає програма НАТО Україні:
- Збройні Сили України можуть брати участь у додаткових навчаннях спільно з військами Альянсу.
- Додаткові можливості обміну розвідданими.
- Додаткові можливості для забезпечення безпеки.
– Нас мало цікавить реакція Росії. Жодна держава світу не буде нам вказувати, як розвиватися, куди рухатися і як зміцнювати свою безпеку, але, очевидно, той факт, що рішення ухвалене в День Росії є ще одним позитивним сигналом, що Україна розвивається зовсім іншим шляхом, – сказав Кулеба в ефірі одного з телеканалів.
Україна стала шостим партнером розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Швецією, Йорданією та Грузією.
Статус члена програми розширених можливостей не впливатиме на рішення про членство України в НАТО.
Джерело: NATO