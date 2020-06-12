Україна - НАТО: країна отримала статус члена програми

Україна отримала статус партнера програми з розширених можливостей НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми довго йшли до цього заголовку на сайті НАТО. Щойно Україна отримала статус члена програми розширених можливостей НАТО, – написав він.

За його словами, у січні за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у програмі.

– Потім було багато дипломатії. Дуже багато дипломатії на всіх рівнях. І ось все спрацювало, – резюмував він.

Кулеба повідомив, що програма дає додаткові можливості для взаємодії з Альянсом.

Що дає програма НАТО Україні:

Збройні Сили України можуть брати участь у додаткових навчаннях спільно з військами Альянсу.

Додаткові можливості обміну розвідданими.

Додаткові можливості для забезпечення безпеки.

– Нас мало цікавить реакція Росії. Жодна держава світу не буде нам вказувати, як розвиватися, куди рухатися і як зміцнювати свою безпеку, але, очевидно, той факт, що рішення ухвалене в День Росії є ще одним позитивним сигналом, що Україна розвивається зовсім іншим шляхом, – сказав Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

Україна стала шостим партнером розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Швецією, Йорданією та Грузією.

Статус члена програми розширених можливостей не впливатиме на рішення про членство України в НАТО.

Джерело: NATO