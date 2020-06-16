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Факты / Украина / Общество

Минфин объяснил, как вернуть деньги за пробное ВНО

Министерство финансов разработало механизм возврата денег за пробное ВНО, которое в связи с пандемией коронавируса не состоялось.

Ориентировочно, каждому участнику плата за пробное ВНО обошлась в среднем 145 грн за каждый предмет.

85% этих средств ушли на печать тетрадей для проведения тестирования. Однако правительство приняло решение вернуть все деньги участникам пробного тестирования.

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Примерно 52 млн грн перечислят на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины.

Для получения средств абитуриентам нужно будет:

  • Обратиться в региональное отделение УЦОКО;
  • Подать заявление, где нужно указать реквизиты счета для получения средств.

В то же время проведение внешнего независимого оценивания запланировано на 25 июня, если ситуация с коронавирусом ухудшится – уже с 17 августа.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что сейчас для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.

Источник: Минфин

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