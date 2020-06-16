Міністерство фінансів розробило механізм повернення грошей за пробне ЗНО, яке в зв’язку з пандемією коронавірусу не відбулося.

Орієнтовно, кожному учаснику плата за пробне ЗНО обійшлася в середньому 145 грн за кожен предмет.

85% цих коштів пішли на друк зошитів для проведення тестування. Однак уряд ухвалив рішення повернути всі гроші учасникам пробного тестування.

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Приблизно 52 млн грн перерахують на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти України.

Для отримання коштів абітурієнтам потрібно буде:

Звернутися до регіонального відділення УЦОЯО;

Подати заяву, де потрібно вказати реквізити рахунку для отримання коштів.

Водночас проведення зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 25 червня, якщо ситуація з коронавірусом посилиться – вже з 17 серпня.

Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що наразі для скасування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні немає підстав.