Из-за карантина в Украине Минобразования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.

Первый план используют, если карантин закончится до первой недели июня. Тогда все ученики, кроме 11 класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучение: учитель отчитывает темы, которые являются критическими для класса.

Выпускники 11 классов также учатся до конца июня.

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

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Второй сценарий разработали на случай, если карантин продлят до начала августа. Тогда все ученики, кроме 11 класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ВНО для учеников 11 класса стартует в середине августа и заканчивается до середины сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

Однако при обоих сценариях:

для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось;

экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно;

для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и аттестационные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, которые получают степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. Поэтому ранее исполняющяя обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что вступительная кампания 2020 может затянуться до середины октября.