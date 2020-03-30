Из-за карантина в Украине Минобразования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.
Первый план используют, если карантин закончится до первой недели июня. Тогда все ученики, кроме 11 класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучение: учитель отчитывает темы, которые являются критическими для класса.
Выпускники 11 классов также учатся до конца июня.
ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля.
Вступительная кампания начнется в начале августа.
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Второй сценарий разработали на случай, если карантин продлят до начала августа. Тогда все ученики, кроме 11 класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.
ВНО для учеников 11 класса стартует в середине августа и заканчивается до середины сентября.
Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.
Однако при обоих сценариях:
- для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось;
- экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно;
- для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и аттестационные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, которые получают степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.
Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. Поэтому ранее исполняющяя обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что вступительная кампания 2020 может затянуться до середины октября.