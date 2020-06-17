Hyperloop в Украине не был реализован по причине отсутствия политической поддержки.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Hyperloop должен был привлечь Украину к ряду государств, которые работают над созданием современных виды транспорта.

— Мы собрали вместе кусочки мозаики, которые присутствовали в Украине. Hyperloop – это металлическая труба, внутри которой атмосферный воздух разрежен почти до вакуума, — сказал он.

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Омелян добавил, что поезд во время движения не касается рельсов и летит со скоростью 1200 км в час.

Также он отметил, что в Украине изготавливают трубы и у страны есть достижения в космической отрасли.

Экс-министр сказал, что старт проекта был запланирован на конец 2019 года.

Впервые о появлении Hyperloop в Украине заговорили в 2018 году. Осенью Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в сфере технологий вакуумного поезда.

Тогда же начали искать место для строительства. Выбор пал на Днепропетровскую область.

Относительно дат запуска конкретно не говорилось, но было определено, что это произойдет в 2023-2025 годах.

После смены власти в 2019 году министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал идею абурдной.

Фото: Суспільне мовлення