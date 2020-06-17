Омелян розповів, чому в Україні не зробили Hyperloop

Hyperloop в Україні не був реалізований через відсутність політичної підтримки.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, Hyperloop повинен був залучити Україну до низки держав, які працюють над створенням сучасних видів транспорту.

– Ми зібрали разом шматочки мозаїки, які були присутні в Україні. Hyperloop – це металева труба, всередині якої атмосферне повітря розріджене майже до вакууму, – сказав він.

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Омелян додав, що поїзд під час руху не торкається рейок і летить зі швидкістю 1200 км на годину.

Також він зазначив, що в Україні виготовляють труби і у країни є досягнення в космічній галузі.

Екс-міністр сказав, що старт проекту був запланований на кінець 2019 року.

Вперше про появу Hyperloop в Україні заговорили в 2018 році. Восени Міністерство інфраструктури і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю у сфері технологій вакуумного поїзда.

Тоді ж почали шукати місце для будівництва. Вибір припав на Дніпропетровську область.

Щодо дат запуску конкретно не говорилося, але було визначено, що це відбудеться в 2023-2025 роках.

Після зміни влади в 2019 році міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав ідею абурдною.

Фото: Суспільне мовлення