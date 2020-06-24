ВНО 2020 в Украине стартует 25 июня. В связи в этим в Минздраве был разработан детальный план, по которому будет происходит процедура сдачи внешнего независимого оценивания.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, для каждого ученика будет назначено время, когда он должен прийти к школе, где будет проходить ВНО 2020.

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Перед входом в здание детей будут спрашивать о состоянии здоровья и проводить температурный скрининг. Ученикам выдадут защитные маски.

Также им покажут помещение, в котором пройдет ВНО. Ученики должны будут проследовать к своим местам по стрелкам.

В аудитории должно находится не более 15 человек, а дистанция между столами должна быть не меньше 1,5 метра.

В школе расставят антисептики для рук. Также в помещениях будут санитарные комнаты с мылом, проточной водой и бумажными полотенцами.

ВНО 2020 в Украине

В 2020 году ВНО будут сдавать только желающие получить высшее образование.

Тем, кто решит не сдавать тестирование выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течение учебного года. Для этого необходимо до 25 июня написать заявление, которое рассматрит педагогический совет.

Из-за введения карантина ВНО 2020 будет проходить с 25 июня по 17 июля.