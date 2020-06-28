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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 28 июня коронавирус обнаружили у 42 982  человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 917 случаев. 

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10:58 - 28 июня
В Киеве резко уменьшилось количество больных Covid-19

В Киеве по состоянию на 28 июня коронавирусом заболели 69 человек, общее число заболевших составляет 4 935. По сравнению с 27 июня, когда за сутки зафиксировали 142 новых случая, количество больных резко уменьшилась.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, умерли — четверо. Всего коронавирус преодолели 1 547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе — 16. В Деснянском и
Оболонском — по 9 случаев.

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09:35 - 28 июня

Львовская область продолжает лидировать по количеству больных коронавирусом — за сутки здесь зафиксировали 173 новых случая. Общее количество заболевших составляет 5 177.

В целом выздоровел 731 человек, умерли 137.

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09:31 - 28 июня
В Украине второй день подряд уменьшается количество больных Covid-19

По состоянию на 28 июня в Украине зафиксировали 42 982 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 917 человек.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 129 людей, за сутки — 19. Полностью излечился от коронавируса 18 701 пациент, 223 — за сутки.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 1 833 (+22);
  • Волынская область — 2 228 (+67);
  • Днепропетровская область — 1 087 (0);
  • Донецкая область — 479 (+64);
  • Житомирская область — 1 396 (+25);
  • Закарпатская область — 2 726 (+86);
  • Запорожская область — 568 (+3);
  • Ивано-Франковская область — 2 300 (+47);
  • Кировоградская область — 646 (+4);
  • Киев — 4935 (+69);
  • Киевская область — 2 506 (+37);
  • Львовская область — 5 177 (+173);
  • Луганская область — 80 (+4);
  • Николаевская область — 436 (+44);
  • Одесская область — 1 601 (+34);
  • Полтавская область — 310 (+1);
  • Ровенская область — 3 568 (+93);
  • Сумская область — 295 (8);
  • Тернопольская область — 1 893 (+17);
  • Харьковская область — 2 082 (+36);
  • Херсонская область — 191 (0);
  • Хмельницкая область — 791 (+14);
  • Черновицкая область — 4 686 (+55)
  • Черкасская область — 642 (+7);
  • Черниговская область — 526 (7).

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08:28 - 28 июня

Полицейские составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение условий карантина.

В течение двух суток проверили более 6,2 тыс. заведений.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.

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22:59 - 27 июня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что осенью большинство школ из-за всплеска коронавируса будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.

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21:18 - 27 июня

За последние сутки в Херсонской области проведено 242 ПЦР-исследования и 970 исследований методом ИФА.

Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом не обнаружили.

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20:24 - 27 июня

Длительное ношение медицинской маски не может привести к интоксикации углекислым газом.

— Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски — это дискомфорт, — рассказали в Минздраве.

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18:51 - 27 июня

От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук.

По состоянию на утро 27 июня Львовщина лидирует по количеству заражений коронавирусом.

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16:31 - 27 июня

Из-за сложной эпидситуации в 13 областях Украины могут усилить карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 июня.

Решения об усилении мер будут принимать региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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15:41 - 27 июня

В Донецкой области за прошедшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили у 29 человек, включая 8-месячного ребенка.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

— +29 новых случаев лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 26 июня: 3 — в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет), по одному — в Константиновке (8-месячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина), 24 — в Славянске (все – женщины…Четверо из них — медработницы), — написал он.

По его словам, все случаи в Константиновке и Славянске связаны с контактами с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

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