Наводнение в Западной Украине: из Италии прилетел самолет с помощью

В аэропорт Львова 30 июня из Италии прибыл гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнений в Западной Украине.
Посол Италии в Киеве Давиде Ла Чечилия рассказал, что военным самолетом доставили палатки, водозаборные насосы и башни-маяки, предоставленные Корпусом национальной пожарной команды Италии, другими организациями и просто волонтерами.
При этом дипломат поблагодарил Киев за врачей и дезинфицирующие средства, когда в Италия была в очень сложной ситуации из-за коронавируса.
Читайте: Непогода в Украине оставила без света 35 населенных пунктов
В ГСЧС уточнили, что плавающие и передвижные мотопомпы, лодку, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое снаряжение передадут в Ивано-Франковскую область, которая больше всего пострадала от наводнения.
Наводнение в Западной Украине
По состоянию на 30 июня подтопленными остаются 19 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
Также требуют восстановления 150 км автодорог и 214 мостов.
Наводнение унесло жизни трех человек и нанесло миллионные убытки инфраструктуре этих регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину ликвидировать последствия непогоды и помочь местным жителям восстановить свои дома.
Источник: Посольство Италии в Украине, ГСЧС
Фото: Давіде Ла Чечіліа