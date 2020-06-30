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Факты / Украина / Общество

Наводнение в Западной Украине: из Италии прилетел самолет с помощью

В аэропорт Львова 30 июня из Италии прибыл гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнений в Западной Украине.

Посол Италии в Киеве Давиде Ла Чечилия рассказал, что военным самолетом доставили палатки, водозаборные насосы и башни-маяки, предоставленные  Корпусом национальной пожарной команды Италии, другими организациями и просто волонтерами.

При этом дипломат поблагодарил Киев за врачей и дезинфицирующие средства, когда в Италия была в очень сложной ситуации из-за коронавируса.

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В ГСЧС уточнили, что плавающие и передвижные мотопомпы, лодку, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое снаряжение передадут в Ивано-Франковскую область, которая больше всего пострадала от наводнения.

  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Наводнение в Западной Украине: из Италии прилетел самолет с помощью
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Наводнение в Западной Украине: из Италии прилетел самолет с помощью
  • Допомога Італії постраждалим від повені
Наводнение в Западной Украине: из Италии прилетел самолет с помощью / 4 фотографии

Наводнение в Западной Украине

По состоянию на 30 июня подтопленными остаются 19 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Также требуют восстановления 150 км автодорог и 214 мостов.

Наводнение унесло жизни трех человек и нанесло миллионные убытки инфраструктуре этих регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину ликвидировать последствия непогоды и помочь местным жителям восстановить свои дома.

Источник: Посольство Италии в Украине, ГСЧС

Фото: Давіде Ла Чечіліа

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