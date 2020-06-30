Повінь у Західній Україні: з Італії прилетів літак із допомогою

В аеропорт Львова 30 червня з Італії прибув гуманітарний вантаж для ліквідації наслідків повеней у Західній Україні.
Посол Італії у Києві Давіде Ла Чечіліа розповів, що військовим літаком доставили намети, водозабірні насоси і башти-маяки, надані Корпусом національної пожежної команди Італії, іншими організаціями і просто волонтерами.
Водночас дипломат подякував Києву за лікарів і дезінфікуючі засоби, коли в Італія була у дуже складній ситуації через коронавірус.
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У ДСНС уточнили, що плаваючі та пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше спорядження передадуть в Івано-Франківську область, яка найбільше постраждала від повені.
Повінь у Західній Україні
Станом на 30 червня підтопленими залишаються 19 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.
Також потребують відновлення 150 км автодоріг і 214 мостів.
Повінь забрала життя трьох людей і завдала мільйонних збитків інфраструктурі цих регіонів.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну ліквідувати наслідки негоди і допомогти місцевим жителям відновити свої будинки.
Джерело: Посольство Італії в Україні, ДСНС
Фото: Давіде Ла Чечіліа