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Факти / Україна / Суспільство

Повінь у Західній Україні: з Італії прилетів літак із допомогою

В аеропорт Львова 30 червня з Італії прибув гуманітарний вантаж для ліквідації наслідків повеней у Західній Україні.

Посол Італії у Києві Давіде Ла Чечіліа розповів, що військовим літаком доставили намети, водозабірні насоси і башти-маяки, надані Корпусом національної пожежної команди Італії, іншими організаціями і просто волонтерами.

Водночас дипломат подякував Києву за лікарів і дезінфікуючі засоби, коли в Італія була у дуже складній ситуації через коронавірус.

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У ДСНС уточнили, що плаваючі та пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше спорядження передадуть в Івано-Франківську область, яка найбільше постраждала від повені.

  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Повінь у Західній Україні: з Італії прилетів літак із допомогою
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Допомога Італії постраждалим від повені
  • Повінь у Західній Україні: з Італії прилетів літак із допомогою
  • Допомога Італії постраждалим від повені
Повінь у Західній Україні: з Італії прилетів літак із допомогою / 4 фотографии

Повінь у Західній Україні

Станом на 30 червня підтопленими залишаються 19 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Також потребують відновлення 150 км автодоріг і 214 мостів.

Повінь забрала життя трьох людей і завдала мільйонних збитків інфраструктурі цих регіонів.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну ліквідувати наслідки негоди і допомогти місцевим жителям відновити свої будинки.

Джерело: Посольство Італії в Україні, ДСНС

Фото: Давіде Ла Чечіліа

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