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В Украине ужесточат ответственность для пьяных водителей — что изменится и новые штрафы

Начиная с 1 июля, в Украине начинают действовать новые наказания для водителей в нетрезвом состоянии.

Так, теперь такое вождение будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение.

Изменения предусмотрены законом №2617-VIII, который народные депутаты приняли еще в ноябре 2018 года.

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Что изменится?

Водитель, которого задержали за пьяное вождение, получает судимость по новой статье Уголовного кодекса 286-1 УК, независимо от того, сколько предупреждений было до этого.

Все данные о судимости будут храниться в электронной базе Нацполиции (даже после ее погашения).

Обновленный перечень условий, при которых водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении:

  • вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • разрешение на вождение другому лицу в нетрезвом состоянии;
  • отказ водителя от прохождения теста и медосмотра на выявление алко- или наркотических веществ в крови;
  • употребление алкоголя и/или наркотиков после ДТП или плановой остановки полицией, но до прохождения теста.

В Украине ужесточат ответственность для пьяных водителей

Новые штрафы

Закон предусматривает создание новой статьи Уголовного кодекса, что означает новые штрафы для водителей.

Также правоохранители получили право забирать удостоверение у водителя сразу после первого нарушения на дороге.

Для нарушителей предусмотрены следующие штрафные санкции:

  • первое нарушение — от 17 до 34 тыс. грн и запрет на управление транспортным средством на срок до 3 лет;
  • повторное правонарушение — до 51 тыс. грн и запрет на управление транспортным средством на срок до 3 лет.

Штрафи за водіння у нетверезому стані

В начале 2020 года Нацполиция опубликовала статистику “пьяных” ДТП в Украине за прошлый год.

Так, нетрезвые водители спровоцировали 5 189 ДТП, 1 216 из которых с погибшими и/или травмированными лицами.

Под колесами пьяных водителей в 2019 году погибли 106 человек, еще 1 616 человек получили травмы.

Фото: Dreamstime

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