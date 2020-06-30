В Украине ужесточат ответственность для пьяных водителей

Начиная с 1 июля, в Украине начинают действовать новые наказания для водителей в нетрезвом состоянии.
Так, теперь такое вождение будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение.
Изменения предусмотрены законом №2617-VIII, который народные депутаты приняли еще в ноябре 2018 года.
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Что изменится?
Водитель, которого задержали за пьяное вождение, получает судимость по новой статье Уголовного кодекса 286-1 УК, независимо от того, сколько предупреждений было до этого.
Все данные о судимости будут храниться в электронной базе Нацполиции (даже после ее погашения).
Обновленный перечень условий, при которых водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении:
- вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- разрешение на вождение другому лицу в нетрезвом состоянии;
- отказ водителя от прохождения теста и медосмотра на выявление алко- или наркотических веществ в крови;
- употребление алкоголя и/или наркотиков после ДТП или плановой остановки полицией, но до прохождения теста.
Новые штрафы
Закон предусматривает создание новой статьи Уголовного кодекса, что означает новые штрафы для водителей.
Также правоохранители получили право забирать удостоверение у водителя сразу после первого нарушения на дороге.
Для нарушителей предусмотрены следующие штрафные санкции:
- первое нарушение — от 17 до 34 тыс. грн и запрет на управление транспортным средством на срок до 3 лет;
- повторное правонарушение — до 51 тыс. грн и запрет на управление транспортным средством на срок до 3 лет.
В начале 2020 года Нацполиция опубликовала статистику “пьяных” ДТП в Украине за прошлый год.
Так, нетрезвые водители спровоцировали 5 189 ДТП, 1 216 из которых с погибшими и/или травмированными лицами.
Под колесами пьяных водителей в 2019 году погибли 106 человек, еще 1 616 человек получили травмы.