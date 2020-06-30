В Україні посилять відповідальність для п'яних водіїв

Починаючи з 1 липня, в Україні починають діяти нові покарання для водіїв у нетверезому стані.

Так, відтепер таке водіння буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення.

Зміни передбачені законом №2617-VIII, який народні депутати ухвалили ще в листопаді 2018 року.

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Що зміниться?

Водій, якого затримали за водіння напідпитку, отримує судимість за за новою статтею Кримінального кодексу 286−1 КК, незалежно від того, скільки попереджень мав до цього.

Усі дані про судимість зберігатимуться в електронній базі Нацполіції (навіть після її погашення).

Оновлений перелік умов, за яких водія можуть визнати винним в нетверезому водінні:

водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

дозвіл на водіння іншій особі у нетверезому стані;

відмова водія від проходження тесту та медогляду на виявлення алко- або наркотичних речовин;

вживання алкоголю та/або наркотиків після ДТП

Нові штрафи

Закон передбачає створення нової статті Кримінального кодексу, що означає нові штрафи для водіїв.

Також правоохоронці отримали право забирати у водія посвідчення одразу після першого порушення на дорозі.

Для порушників передбачено наступні штрафні санкції:

перше порушення — від 17 до 34 тис. грн та заборона на керування транспортним засобом строком до 3 років;

повторне правопорушення – до 51 тис. грн та заборона на керування транспортним засобом строком до 3 років.

На початку 2020 року Нацполіція опублікувала статистику “п’яних” ДТП в Україні за минулий рік.

Так, нетверезі водії спровокували 5 189 ДТП, 1 216 з яких із загиблими та/або травмованими особами.

Під колесами п’яних водіїв у 2019 році загинуло 106 осіб, ще 1 616 осіб травмувалися.