В Україні посилять відповідальність для п'яних водіїв

Починаючи з 1 липня, в Україні починають діяти нові покарання для водіїв у нетверезому стані.
Так, відтепер таке водіння буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення.
Зміни передбачені законом №2617-VIII, який народні депутати ухвалили ще в листопаді 2018 року.
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Що зміниться?
Водій, якого затримали за водіння напідпитку, отримує судимість за за новою статтею Кримінального кодексу 286−1 КК, незалежно від того, скільки попереджень мав до цього.
Усі дані про судимість зберігатимуться в електронній базі Нацполіції (навіть після її погашення).
Оновлений перелік умов, за яких водія можуть визнати винним в нетверезому водінні:
- водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
- дозвіл на водіння іншій особі у нетверезому стані;
- відмова водія від проходження тесту та медогляду на виявлення алко- або наркотичних речовин;
- вживання алкоголю та/або наркотиків після ДТП або планової зупинки поліцією, але до проходження тесту.
Нові штрафи
Закон передбачає створення нової статті Кримінального кодексу, що означає нові штрафи для водіїв.
Також правоохоронці отримали право забирати у водія посвідчення одразу після першого порушення на дорозі.
Для порушників передбачено наступні штрафні санкції:
- перше порушення — від 17 до 34 тис. грн та заборона на керування транспортним засобом строком до 3 років;
- повторне правопорушення – до 51 тис. грн та заборона на керування транспортним засобом строком до 3 років.
На початку 2020 року Нацполіція опублікувала статистику “п’яних” ДТП в Україні за минулий рік.
Так, нетверезі водії спровокували 5 189 ДТП, 1 216 з яких із загиблими та/або травмованими особами.
Під колесами п’яних водіїв у 2019 році загинуло 106 осіб, ще 1 616 осіб травмувалися.