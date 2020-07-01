Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении из-за “систематического политического давления”.

— В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Нацбанка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине, — заявил Яков Смолий.

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В пресс-службе НБУ уточнили, что заявление на увольнение по собственному желанию Смолий уже подал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Увольнение Смолия будет проходить согласно п. 2, ч. 8, ст. 18 Закона Украины О Национальном банке и п. 18, ч. 1, ст. 85 Конституции Украины.

Уже 2 июля профильный комитет Верховной Рад может рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а в пятницу парламент сможет проголосовать за отставку.

Обязанности главы Нацбанка пока будет осуществлять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Яков Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года. Тогда Рада поддержала отставку Валерии Гонтаревой и назначила его.

Накануне финансовый комитет парламента поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. Послы G7 документ не оценили и заявили, что он может подорвать международную поддержку украинского правительства.

В постановлении говорится, что Нацбанк не обеспечило устойчивых темпов экономического роста из-за жестокой монетарной политики.