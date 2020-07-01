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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Глава НБУ Смолий подал в отставку

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении из-за “систематического политического давления”.

— В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как  главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Нацбанка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине, — заявил Яков Смолий.

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В пресс-службе НБУ уточнили, что заявление на увольнение по собственному желанию Смолий уже подал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Яков Смолий

Увольнение Смолия будет проходить согласно п. 2, ч. 8, ст. 18 Закона Украины О Национальном банке и п. 18, ч. 1, ст. 85 Конституции Украины.

Уже 2 июля профильный комитет Верховной Рад может рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а в пятницу парламент сможет проголосовать за отставку.

Обязанности главы Нацбанка пока будет осуществлять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Яков Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года. Тогда Рада поддержала отставку Валерии Гонтаревой и назначила его.

Накануне финансовый комитет парламента поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. Послы G7 документ не оценили и заявили, что он может подорвать международную поддержку украинского правительства.

В постановлении говорится, что Нацбанк не обеспечило устойчивых темпов экономического роста из-за жестокой монетарной политики.

Источник: НБУ

Фото: УНИАН

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