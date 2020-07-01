Голова Національного банку України Яків Смолій написав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.

– Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Нацбанку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні, – заявив Яків Смолій.

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У прес-службі НБУ уточнили, що заяву на звільнення за власним бажанням Смолій вже подав президенту України Володимиру Зеленському.

Звільнення Смолія буде проходити згідно з п .2, ч. 8, ст. 18 Закону України Про Національний банк і п. 18, ч. 1, ст. 85 Конституції України.

Вже 2 липня профільний комітет Верховної Радий може розглянути це питання на своєму засіданні, а в п’ятницю парламент зможе проголосувати за відставку.

Обов’язки голови Нацбанку поки буде здійснювати перший заступник Катерина Рожкова.

Яків Смолій очолив НБУ 15 березня 2018 року. Тоді Рада підтримала відставку Валерії Гонтаревої і призначила його.

Напередодні фінансовий комітет парламенту підтримав проект постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді ухвалити документ. Посли G7 документ не оцінили і заявили, що він може підірвати міжнародну підтримку українського уряду.

У постанові говориться, що Нацбанк не забезпечив стійких темпів економічного зростання через жорстоку монетарну політику.