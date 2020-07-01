Рис, нут и шафран: из-за изменения климата в Украине приживаются новые агрокультуры

Из-за изменения климата в Украине традиционные растения на херсонских полях — как на раскаленной сковороде. Но одной зеленой культуре — все зря. Это диетический продукт нут, из которого готовят фалафель и хумус.

Еще недавно его выращивали преимущественно на Ближнем Востоке и в Турции. Теперь же нут осваивает и украинские поля.

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И это настоящий бонус — здесь уже давно без полива мало что растет. Эксперименты фермеров закончились тоннами продукта ежегодно.

Теперь его покупают не только в Украине, но и в Турции — на родине нута. Некоторые агрономы даже прогнозируют, что этот продукт будет постепенно вытеснять традиционные зерновые.

За зонированием Украина сместилась на 400 километров. Умеренный климат постепенно превращается в субтропики. Климат становится непредсказуемым, среднегодовая температура в Украине повысилась на 1,2 градуса.

Эти изменения хорошо на себе почувствовали жители, которые живут рядом с северо-крымским каналом. Когда-то он давал воду всему Крыму, а теперь спасает местных фермеров.

Из заливных полей собирают 500 тыс. тонн риса ежегодно. Чтобы вырастить самый популярный в Азии продукт, приходится тратить 13 тыс. кубических метров воды на одно поле за сезон.

После аннексии Крыма Украина потеряла практически половину рисовых полей. Большинство из них находилось на полуострове. Зато те предприятия, которые остались на материке, в борьбе за выживание начали модернизацию, а это принесло свои плоды.

Кроме новых систем, которые на треть сократили потребление воды, на полях теперь даже работают тракторы с автопилотом. Чтобы уменьшить участие человека и оптимизировать использование удобрений.

В результате на нашем рынке отечественный рис уверенно конкурирует с азиатским. В частности, большинство круглого риса на полках в наших супермаркетах украинского производства.

Украина по потенциалу может выращивать до 250 тыс. гектар риса, этого достаточно будет полностью и для собственного потребления и до 600 тыс. тонн можно будет слать на экспорт.

Чечевица, миндаль и сорго, которые привыкли к азиатскому и ближневосточному климату, уже также проходят обкатку в украинских фермеров. Выращивают у нас теперь и шафран — самую дорогая в мире специю.

Представить это растение на украинских полях еще 10 лет назад было невозможно. Теперь же у фермеров шафран растет без теплиц. Большинство урожая отправляется в Европу.

Впрочем, к банановым и лимонным плантациям Украине пока еще далеко. Эти растения все же пока экзотика и им нужны еще теплицы.

Но то, что еще 20 лет назад было экзотикой теперь растет на украинских полях. Природа и настойчивость делают настоящие чудеса.

На юге Одесской области наблюдают наибольшую засуху за 70 лет. Из-за аномально бесснежной зимы в Бессарабии сейчас пропало более половины озимых. Проблемы с посевами начались еще в прошлом году. Тогда фермеры собирали с гектара по 2-3 тонны зерна и надеялись, что в 2020 году ситуация улучшится.

Из-за постоянного стресса не выдержал фермер из Килийского района. Мужчина арендовал 150 гектаров земли у односельчан и потерял урожай. Доведенный до отчаяния, он покончил с собой.