Рис, нут і шафран: через зміну клімату в Україні приживаються нові агрокультури

Через зміну клімату в Україні традиційні рослини на херсонських полях – наче на розпеченій пательні. Але одній зеленій культурі – все дарма. Це дієтичний продукт нут, з якого готують фалафель та хумус.

Ще донедавна його вирощували переважно на Близькому Сході та в Туреччині. Тепер же нут освоює й українські поля.

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І це справжній бонус – тут вже давно без поливу мало що виростає. Експерименти фермерів закінчилися тоннами продукту щороку.

Тепер його купують не тільки в Україні, а й в Туреччині – на батьківщині нуту. Деякі агрономи навіть прогнозують, що цей продукт буде поступово витісняти традиційні зернові.

За зонуванням Україна змістилася на 400 кілометрів. Помірний клімат поступово перетворюється на субтропіки. Клімат стає непередбачуваним, середньорічна температура в Україні підвищилась на 1,2 градуси.

Ці зміни добре на собі відчули мешканці, що живуть поруч із північно-кримським каналом. Колись він давав воду всьому Криму, а тепер рятує місцевих фермерів.

Із заливних полів збирають 500 тис. тон рису щороку. Щоб виростити найпопулярніший в Азії продукт, доводиться витрачати 13 тис. кубічних метрів води на одне поле за сезон.

Після анексії Криму Україна втратила практично половину рисових полів. Більшість з них знаходилася на півострові. Зате ті підприємства, які лишилися на материку, в боротьбі за виживання почали модернізацію, а це принесло свої плоди.

Крім нових систем, які на третину скоротили споживання води, на полях тепер навіть працюють трактори з автопілотом. Щоб зменшити участь людини та оптимізувати використання добрив.

В результаті на нашому ринку вітчизняний рис впевнено конкурує з азійським. Зокрема, більшість круглого рису на полицях в наших супермаркетах українського виробництва.

Україна за потенціалом може вирощувати до 250 тис. гектар рису, цього достатньо буде повністю і для власного споживання і до 600 тис. тон можна буде слати на експорт.

Чечевиця, мигдаль та сорго, які звикли до азійського та ближньосхідного клімату, вже також проходять обкатку в українських фермерів. Вирощують у нас тепер і шафран – найдорожчу у світі спецію.

Уявити цю рослину на українських полях ще 10 років тому було нереально. Тепер же у фермерів шафран росте без теплиць. Більшість врожаю відправляється до Європи.

Утім до бананових та лимонних плантацій в Україні поки ще далеко. Ці рослини все ж таки поки екзотика і їм потрібні ще теплиці.

Але те, що ще 20 років тому було екзотикою тепер росте на українських полях. Природа і наполегливість роблять справжні дива.

На півдні Одещини спостерігають найбільшу посуху за понад 70 років. Через аномально безсніжну зиму на Бесарабії нині пропало більше половини озимини. Проблеми з посівами почалися ще торік. Тоді фермери збирали з гектара по 2-3 тонни зерна і сподівалися, що в 2020 році ситуація покращиться.

Через постійний стрес не витримав фермер із Кілійського району. Чоловік орендував 150 гектарів землі в односельчан і втратив врожай. Доведений до відчаю, він вкоротив собі віку.