Не хуже польских заработков. На Волыни целое село выращивает сладкую клубнику

Волынское село прославилось на всю Украину своими ягодными плантациями, ведь здесь клубнику выращивают всем селом. А это более 300 га полей.

Хорохоринська клубника известна на всю Украину. Это село единственное на Волыни, где выращивают столько ягод. Трудно поверить, что клубничный бизнес здесь начинался с привезенных украдкой саженцев из Польши. Теперь плантации имеют чуть ли не все селяни, от нескольких соток до десятков гектаров.

За выращивание клубники взялись лет 15 назад. Ведь другой работы в селе не было.

Теперь собирать клубнику сюда съезжаются люди из близлежащих сел, соседних районов и даже областей. Молодежь, пенсионеры — вместо заграничных заработков деньги зарабатывают дома. Говорят, здесь лучше, чем в Польше. За день можно иметь до полутора тысяч гривен.

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За день здесь собирают до 100 тонн клубники. Сразу на поле пакуют в специальные лотки и ящики.

Клубника в этом году родила очень обильно. Из-за дождливой погоды сезон немного сместился, поэтому собирать ягоды будут еще дней 10.

А в центре села на клубнику ждут покупатели со всей Украины.

В сельсовете радуются: если бы не трудолюбивые люди, село пришло в упадок, ведь никаких предприятий здесь нет. А так, объединившись в общество три года назад, понемногу улучшают сельскую инфраструктуру.

Работа здесь кипит круглый год, ведь, кроме клубники, люди еще массово выращивают пекинскую капусту.

Также клубнику выращивают на Прикарпатье. Богдан Лутчин, который выращивает ягоды, уверяет, что клубнику растит не на вес, а на качество.

За последние годы объем экспорта украинской клубники вырос на 90%. А еще несколько лет назад производство ягоды в Украине считался нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены из соседней Польши и других европейских стран. Опыт работы украинцев, в основном на польских полях, дал возможность понять, что Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке и даже пополнить иностранный.