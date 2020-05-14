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Крупнейшая засуха за последние 70 лет: из-за изменения климата в Одесской области гибнет урожай

На юге Одесской области наблюдают наибольшую засуху за 70 лет. Из-за аномально бесснежной зимы в Бессарабии сейчас пропало более половины озимых. Проблемы с посевами начались еще в прошлом году. Тогда фермеры собирали с гектара по 2-3 тонны зерна и надеялись, что в 2020 году ситуация улучшится.

Из-за постоянного стресса не выдержал фермер из Килийского района. Мужчина арендовал 150 гектаров земли у односельчан и потерял урожай. Доведенный до отчаяния, он покончил с собой.

Не спас посевы даже ливень, который прошел в начале мая. В Килийском районе есть системы орошения, но ими не пользуются, потому что дорого. Чтобы полить гектар земли, надо 1,5 тыс. грн. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, засуху в Одесской области зафиксировал космический спутник, председатель ОГА просит Кабмин о помощи.

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