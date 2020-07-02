Офис президента отреагировал на заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия.

— Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования, — говорится в заявлении.

Также в ОП отметили, что дискуссии о деятельности НБУ должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ.

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Яков Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года. Тогда Рада поддержала отставку Валерии Гонтаревой и назначила его.

1 июля 2020года Яков Смолий объявил, что подает в отставку из-за политического давления.