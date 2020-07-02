PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Глава Нацбанка подал в отставку — реакция ОП

Офис президента отреагировал на заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия.

— Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования, — говорится в заявлении.

Также в ОП отметили, что дискуссии о деятельности НБУ должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ.

Читайте: Миллионер из айтишников. 7 фактов о Якове Смолие

Яков Смолий возглавил НБУ 15 марта 2018 года. Тогда Рада поддержала отставку Валерии Гонтаревой и назначила его.

1 июля 2020года Яков Смолий объявил, что подает в отставку из-за политического давления.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка