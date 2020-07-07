Саботируя медреформу, Степанов подставляет президента, — СМИ

Попытку сдвинуть с мертвой точки продолжение медреформы предпринял министр здравоохранения Максим Степанов, создав при Минздраве медицинский совет, который займется быстрым и эффективным внедрением реформ системы здравоохранения Украины.

Правда, попытка эта оказалась скорее профанацией заботы о врачах и пациентах, нежели реальным желанием что-то сделать для улучшения отрасли, пишут Факты.

Издание напоминает, что до 1 апреля все медучреждения должны были заключить контракты с НСЗУ, которое выплачивает больницам деньги за реально предоставленные услуги. На данный момент НСЗУ подписала уже 1 658 таких контрактов, среди которых клиник, которые представляют главврачи медицинского совета Минздрава, нет.

Именно они, как пишут Факты, являются главными саботажниками медреформы: схема одна и та же — главврач не переоформляет статус больницы и не заключает контракт с НСЗУ, в результате учреждение теряет госфинансирование, медикам не платят зарплату, и они выходят протестовать к местному органу самоуправления, хотя логичнее было бы задать этот вопрос своему руководителю. Руководители, в свою очередь, жалуются на низкие тарифы за лечение, определенные НСЗУ. Глава Минздрава Степанов их поддерживает.

По замыслу Степанова, этим клиникам нужно вернуть финансирование в объемах не ниже 2019 года.

Кабмин предусмотрел 3,2 млрд грн на поддержку самых слабых медучреждений, которые не успели оформить отношения с НСЗУ и по разным причинам рискуют получить в этом году меньше, чем в прошлом, — пишут Факты.

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Эти деньги, по данным издания, могут быть взяты либо из фонда борьбы с Covid-19, либо выделены за счет финансирования тех больниц, которые уже заключили контракты с НСЗУ и получают заслуженное повышенное финансирование, а таких, по данным НСЗУ, уже около 1 000.

— Осенью сильным больницам тоже не хватит денег, и мы будем вынуждены найти дополнительный бюджет уже на них. Дополнительные средства придется тратить так или иначе, но выбирается модель, которая перед выборами приведет к бунту местного самоуправления, — цитирует издание слова главы директората медицинских услуг Минздрава Оксаны Сухоруковой.

В этом, по мнению Сухоруковой, заключается реальная угроза для президента: Степанов поставил президента на растяжку, из которой в предвыборный год нет выхода, потому что любое решение будет конфликтным. Если перед выборами вместо того, чтобы найти в ковидном фонде дополнительные средства, слабые больницы поддержат, забрав обратно деньги, которые получили самые мощные в стране 1 000 больниц, то начнется бунт мэров.

Напомним, ранее глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что считает министра Максима Степанова некомпетентным.