Саботуючи медреформу, Степанов підставляє президента, – ЗМІ

Спробу зрушити з мертвої точки продовження медреформи зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, створивши при МОЗ медичну раду, яка займеться швидким та ефективним впровадженням реформ системи охорони здоров’я України.

Щоправда, спроба ця виявилася швидше профанацією турботи про лікарів та пацієнтів, ніж реальним бажанням щось зробити для поліпшення галузі, пишуть Факти.

Видання нагадує, що до 1 квітня всі медустанови повинні були укласти контракти з НСЗУ, яке виплачує лікарням гроші за реально надані послуги. Наразі НСЗУ підписала вже 1 658 таких контрактів, серед яких клінік, які представляють головні лікарі медичної ради МОЗ, немає.

– Саме вони, як пишуть Факти, є головними саботажниками медреформи: схема одна й та ж – головлікар не переоформлює статус лікарні і не укладає контракт з НСЗУ, в результаті установа втрачає держфінансування, медикам не платять зарплату, і вони виходять протестувати до місцевого органу самоврядування, хоча логічніше було б поставити це питання своєму керівнику. Керівники, в свою чергу, скаржаться на низькі тарифи за лікування, встановлені НСЗУ. Голова МОЗ Степанов їх підтримує.

За задумом Степанова, цим клінікам потрібно повернути фінансування в обсягах не нижче 2019 року.

Кабмін передбачив 3,2 млрд грн на підтримку найслабших медустанов, які не встигли оформити відносини з НСЗУ і з різних причин ризикують отримати цього року менше, ніж минулого, – пишуть Факти.

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Ці гроші, за даними видання, можуть бути взяті або з фонду боротьби з Covid-19, або виділені за рахунок фінансування тих лікарень, які вже уклали контракти з НСЗУ та отримують підвищене фінансування, на яке заслуговують, а таких, за даними НСЗУ, вже майже 1 000.

– Восени сильним лікарням теж не вистачить грошей, і ми будемо змушені знайти додатковий бюджет вже на них. Додаткові кошти доведеться витрачати так чи інакше, але вибирається модель, яка перед виборами призведе до бунту місцевого самоврядування, – цитує видання слова голови директорату медичних послуг МОЗ Оксани Сухорукової.

У цьому, на думку Сухорукової, полягає реальна загроза для президента: Степанов поставив президента на розтяжку, з якої в передвиборний рік немає виходу, тому що будь-яке рішення буде конфліктним. Якщо перед виборами замість того, щоб знайти в ковідному фонді додаткові кошти, слабкі лікарні підтримують, забравши назад гроші, які отримали найпотужніші в країні 1 000 лікарень, то почнеться бунт мерів.

Нагадаємо, раніше голова Експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив, що вважає міністра Максима Степанова некомпетентним.