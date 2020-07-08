Глобальное потепление повысило температуру воздуха в Украине

Центральная геофизическая лаборатория определила, что глобальное потепление больше всего повлияло на Киев и Чернигов. За 30 лет температура воздуха выросла в среднем на 1,6 градуса тепла.

Меньше всего оно сказалось на Ужгороде, где потеплело на +0,9 градусов.

В Черновцах температура выросла на +1,5 градуса, в Харькове, Виннице — на +1,4. В Одессе жарче сейчас на +1,3 градуса, в Днепре и Херсоне на +1,2 градуса.

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За более четверть века уменьшилось количество осадков. Через этот фактор растет дефицит увлажнения территорий Украины.

Темпы глобального потепления в Украине в целом быстрее, чем в мире — Всемирная метеорологическая организация считает потепления за 30 лет близким к 1 градуса.

Изменения климата в Украине

Из-за изменения климата в Украине на Херсонщине начали выращивать диетический продукт нут, из которого готовят фалафель и хумус. До недавнего времени его выращивали преимущественно на Ближнем Востоке и в Турции.

В то же время из-за аномально бесснежной зимы в Одесской области в настоящее время засуха и пропало больше половины озимых.

Умеренный климат Украины постепенно превращается в субтропики. Погода становится непредсказуемой, поднимается среднегодовая температура.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория