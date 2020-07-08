Глобальне потепління підвищило температуру повітря в Україні

Центральна геофізична лабораторія визначила, що найбільше глоабльне потепління вплинуло на Київ та Чернігів. За 30 років температура повітря зросла у середньому на 1,6 градуса тепла.

Найменше воно позначилося на Ужгороді, де потеплішало на +0,9 градусів.

У Чернівцях температура зросла на +1,5 градуси, у Харкові, Вінниці – на +1,4. У Одесі спекотніше нині на +1,3 градуси, у Дніпрі та Херсоні на +1,2 градуси.

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За більше чверті століття зменшилася кількість опадів. Через цей фактор зростає дефіцит зволоження територій України.

Темпи глобального потепління в Україні загалом швидші, ніж у світі – Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким до 1 градуса.

Зміни клімату в Україні

Через зміну клімату в Україні на Херсонщині почали вирощувати дієтичний продукт нут, з якого готують фалафель та хумус. Донедавна його вирощували переважно на Близькому Сході та в Туреччині.

Водночас через аномально безсніжну зиму на Одещині нині засуха і пропало більше половини озимини.

Помірний клімат України поступово перетворюється на субтропіки. Погода стає непередбачуваною, підіймається середньорічна температура.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія