Как жить с бюджетом по курсу 30 грн/$: Зеленский о независимости НБУ

Из-за курса гривны, которые был в Украине последнее время, украинские предприятия недополучили миллионы и закрылись.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом Черновицкой области.

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— Все вокруг нам говорили, что у нас независимый Нацбанк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30 грн/$. А гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый. Вы это прекрасно все знаете, — заявил Зеленский.

Отставка главы НБУ

Верховная Рада 3 июля уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. За проголосовали 286 нардепов.

Он написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление и требуют краткосрочных решений.

После ухода Якова Смолия Екатерина Рожкова будет исполнять обязанности главы НБУ до момента назначения нового главы Нацбанка.