PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна

Как жить с бюджетом по курсу 30 грн/$: Зеленский о независимости НБУ

Из-за курса гривны, которые был в Украине последнее время, украинские предприятия недополучили миллионы и закрылись.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом Черновицкой области.

Читайте: Dragon Capital приостанавливает инвестиции в Украину из-за отставки главы НБУ

— Все вокруг нам говорили, что у нас независимый Нацбанк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30 грн/$. А гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый. Вы это прекрасно все знаете, — заявил Зеленский.

Отставка главы НБУ

Верховная Рада 3 июля уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. За проголосовали 286 нардепов.

Он написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление и требуют краткосрочных решений.

После ухода Якова Смолия Екатерина Рожкова будет исполнять обязанности главы НБУ до момента назначения нового главы Нацбанка.

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка