Dragon Capital приостанавливает инвестиции в Украину из-за отставки главы НБУ

Одна из ведущих на украинском рынке компаний Dragon Capital останавливает вливание новых инвестиций в Украину из-за отставки Якова Смолия с должности председателя НБУ.

По словам главы компании Томаша Фиалы, действия украинских властей последние пять месяцев не соответствуют тому, что советуют внутренние и международные инвесторы и чего от них ждут.

Фиала отметил, что отставка Смолия является “последней каплей”.

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Он считает, что сейчас можно только предполагать является ли это некомпетентностью или мотивированным Россией саботажем.

— Это красная линия для всех инвесторов: G7, МВФ, Всемирного банка. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации, — сказал он.

Отставка Смолия

1 июля Яков Смолий объявил, что подает в отставку из-за политического давления. Обязанности главы Нацбанка пока будет осуществлять первый заместитель Екатерина Рожкова.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о снятии Смолия с должности. В пятницу, 3 июля, парламент сможет за нее проголосовать.

Заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что место Смолия может занять председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.