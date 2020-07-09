Експерти позитивно оцінюють роль Піщанської на чолі АМКУ

3 липня Верховна Рада відправила голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва у відставку. Через три дні до виконання обов’язків керівника приступила Ольга Піщанська, яка обіймала посаду першого заступника з вересня 2019 року.

На своїй сторінці у Facebook екс-державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська зазначила, що Ольга Піщанська має всі шанси стати першою жінкою-головою Антимонопольного комітету в історії країни. Якщо за час виконання її обов’язків робота комітету щонайменше не стане гіршою порівняно з каденцією Терентьєва.

У ЗМІ Ольгу Піщанську вже встигли прозвати близькою з президентом. Проте, Агія Загребельська не вважає це вироком. Адже все залежить від того, як Піщанська вирішить обходитися далі з цією близькістю.

– Якщо вона буде використана з метою донесення президенту реальної ситуації за монополії, картельних змов, лобіювання якісної реформи АМКУ, демонополізації та деолігархізації української економіки – я за таку близькість. Якщо ж керувати Антимонопольним відомством будуть як і раніше з Банкової та Жилянської, то це перетвориться на один з ключових доказів вчинення злочину, – написала Загребельська.

До призначення в АМКУ Ольга Піщанська понад 15 років займала ключові позиції в компанії Арселорміттал Кривий Ріг.

– Ми уважно стежимо за роботою Антимонопольного комітету, оскільки Юрій Терентьєв також прийшов на цю посаду з нашої компанії. Ольга Піщанська пропрацювала в АМКУ дев’ять місяців, це достатній період, щоб “народився” новий голова. У неї був час розібратися з діяльністю самого комітету, побудувати відносини з людьми, які там працюють, і зрозуміти, що там відбувається, – прокоментував голова представництва Арселорміттал Кривий Ріг у місті Києві Володимир Ткаченко.

Також він додав, що у компанії знають Ольгу як ввічливого і завжди точного в своїх діях професіонала і бажають їй успіхів на цій посаді. Впевнені, що Ольга зможе працювати на достатньому та гідному рівні для такої важливої для держави організації.

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Сергій Гунько, директор з розвитку компанії Metso Minerals, також пам’ятає Ольгу з часів співпраці з Арселорміттал.

– Ми працювали в 2015-2016 роках, залишилися тільки позитивні враження. Якщо б я був керівником Арселору, був би дуже радий такому співробітникові. Адже Ольга завжди відстоювала інтереси підприємства, – підкреслив він.

Раніше Ольга Піщанська керувала власною компанією Рішення для закупівель, що спеціалізується на закупівельному консалтингу, а також обіймала посаду керівника підрозділу закупівель в холдингу Метінвест. Здобула дві вищі освіти в Україні, закінчила німецьку академію AWFWBHGmbH за спеціальністю Управління проектами, отримала диплом Единбурзької бізнес школи у Heriot-Watt University.

До слова, раніше АМКУ відкрив справу проти 18 найбільших аптечних мереж Києва і області, а також шести постачальників і виробників одноразових медичних масок через значне підвищення цін на них.