Адаптивный карантин – пять этапов снятия ограничений в Украине

Что такое адаптивный карантин?
Адаптивный карантин – это ряд ограничений, которые применяются в связи со вспышками коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.
Адаптивный карантин – правительственный план, который начал действовать с 11 мая.
Как в Украине ослабят карантин?
Украинское правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов.
Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.
Первый этап снятия карантина в Украине
Условие: количество тех, кто выздоровел в два раза больше, чем больных в течение 10 дней подряд, а загруженность больниц — менее 10%.
Дата: 11 мая.
Какие ограничения сняли: открыли для посещения детские площадки и спортплощадки, восстановили междугородный транспорт (внутри областей), перевозки в метро, открывают ТРЦ (без развлекательных зон), кинотеатры, театры, кафе, бары, рестораны.
Второй этап снятия карантина в Украине
Условие: процент новых больных уменьшается, а тех, кто выздоровел — увеличивается.
Дата: 22 мая.
Какие ограничения сняли: разрешение на работу гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов, разрешение на проведение внешнего независимого оценивания и работу общественного транспорта, открытие дошкольных учебных заведений. Заработали кинотеатры под открытым небом. Разрешили проведение спортивных соревнований без зрителей, где участвуют не более 50 человек.
Третий этап снятия карантина в Украине
Условие: количество выздоровевших в 2 раза больше, чем заболевших в течение 10 дней подряд, а загруженность больниц — меньше 10%.
Дата: 1 июня.
Какие ограничения сняли: открыли для посещения детские площадки и спортплощадки, возобновили междугородний транспорт (внутри областей), перевозки в метро; заработали некоторые образовательные учреждения; открыли ТРЦ (без развлекательных зон), кафе, бары, рестораны.
Четвертый этап снятия карантина в Украине
Условие: менее пяти случаев коронавируса на каждую область в течение 10 дней.
Дата: 15 июня.
Какие ограничения сняли: запустили весь общественный транспорт, открылись учреждения образования и культуры, восстановили оказания плановой и стоматологической медицинской помощи, открыли спортзалы и фитнес-центры.
Пятый этап снятия карантина в Украине
Условие: прекращение внутренней передачи вируса.
Дата: неизвестно.
Какие ограничения снимут: будут сняты все ограничения, кроме тех, которые ввелись местными властями в отдельных регионах.
Что будет после карантина
Стоит отметить, что ослабление карантина не является основанием для отказа от превентивных мер от коронавируса. Ведь угроза распространения до сих пор достаточно высока, по меньшей мере вакцины от Covid-19 не существует.
Из-за угрозы распространения вируса, людям придется еще долгое время жить по новым стандартам, соблюдая ряд правил: дистанцию, постоянную дезинфекцию и индивидуальную защиту.