В Донецкой области в городе Краматорск ГБР и СБУ задержали четырех правоохранителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и вымогали взятки у наркоторговцев.

Известно, что они действовали в составе преступной группы. Полицейские получали деньги от лиц, производящих и сбывающих наркотические средства.

Они проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотики и сбывали их.

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Кроме того, полицейские вымогали и получали от наркоторговцев деньги, чтобы не привлекать их к уголовной ответственности.























В Донецкой области полицейские торговали наркотиками и вымогали взятки / 6 фотографий

Командиру взвода роты тактико-оперативного реагирования и трем полицейским патрульной полиции уже сообщили о подозрении.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Недавно за продажу наркотиков осужденным в Ровенской области задержали руководителя колонии. Жительница Львовской области покупала и упаковывала их, а житель Ровенской области передавал замаскированные наркотики работнику колонии.

Фото: ГБР