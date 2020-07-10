У Донецькій області поліцейські торгували наркотиками і вимагали хабарі

У Донецькій області у місті Краматорськ ДБР та СБУ затримали чотирьох правоохоронців, які займались незаконним обігом наркотиків та вимагали хабарі від наркоторгівців.
Відомо, що вони діяли у складі злочинної групи. Поліцейські отримували гроші від осіб, які виготовляють та збувають наркотичні засоби.
Вони проникали до приватної власності осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотики і збували їх.
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Крім того, поліцейські вимагали та одержували від наркоторговців гроші, щоб не притягувати їх до кримінальної відповідальності.
Командиру взводу роти тактико-оперативного реагування та трьом поліцейським патрульної поліції вже повідомили про підозру.
У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.
Нещодавно за продаж наркотиків засудженим у Рівненській області затримали керівника колонії. Мешканка Львівської області купувала і пакувала їх, а житель Рівненської області передавав замасковані наркотики працівнику колонії.
Фото: ДБР