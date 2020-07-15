Місцеві вибори в Україні 2020 - ДАТА

Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Постановление поддержало 326 народных депутатов.

Согласно постановлению, 25 октября пройдут очередные выборы депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.

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Выборы депутатов Верховного Совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя и на отдельніх территориях Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

— В связи с невозможностью обеспечения представительства совместных интересов территориальных громад сел, поселков, и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся, — говорится в принятом постановлении.

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