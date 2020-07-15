Місцеві вибори в Україні 2020 - ДАТА

Місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Постанову підтримало 326 народних депутатів.

Згідно постанови, 25 жовтня пройдуть чергові вибори депутатів районних рад та сільського, селищних і міських голів.

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Вибори депутатів Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад та сільського, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя та на окремих територіях Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться.

– У зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецького і Луганського обласних Рад не призначаються і не проводяться, – йдеться в ухваленій постанові.

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