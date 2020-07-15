Народные депутаты решили, что вернутся к работе после каникул 1 сентября. На заседании 15 июля они утвердили календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады.

За постановление О календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва №3798 проголосовало 350 нардепов.

Согласно документу, 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще семь — народные избранники отдадут работе в комитетах, комиссиях и фракциях.

Для встречи с избирателями в них будет четыре недели.

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В сентябре и октябре 2020 планируется две пленарных недели, в ноябре — три, в декабре – одна и в январе 2021 — две.

Календар роботи Верховної Ради на четверту сесію

На последней пленарной неделе третьей сессии нардепы нардепы закрепили в Регламенте Верховной Рады перечень уважительных причин, которые являются основанием для отсутствия депутата на заседаниях. Законопроект прошел первое чтение.

Также Рада назначила местные выборы на 25 октября. За проголосовали 326 народных избранников.