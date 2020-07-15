Народні депутати вирішили, що повернуться до роботи після канікул 1 вересня. На засіданні 15 липня вони затвердили календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради.

За постанову Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання №3798 проголосувало 350 нардепів.

Згідно з документом, 10 тижнів Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, ще сім – народні обранці віддадуть роботі у комітетах, комісіях та фракціях.

Для зустрічі з виборцями у них буде чотири тижні.

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У вересні та жовтні 2020 планується два пленарних тижні, у листопаді – три, у грудні – один і у січні 2021 року – два.

Календар роботи Верховної Ради на четвергу сесіб

На останньому пленарному тижні третьої сесії нардепи закріпили у Регламенті Верховної Ради перелік поважних причин, які є підставою для відсутності депутата на засіданнях. Законопроект пройшов перше читання.

Також Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. За проголосували 326 народних обранців.