Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей до 11 сентября

Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого по делу нападения на Екатерину Гандзюк — председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера.

Прокурор Андрей Синюк уточнил, что Мангер находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

Хотя 13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Они утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а дело — сфальсифицированным.

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Обвинение же утверждает, что Мангер угрожал свидетелям по делу Гандзюк, что обосновывает необходимость изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Дело Гандзюк

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла в 2018 году, через три месяца после того, как ее облили кислотой.

В июне 2019 года суд вынес приговоры пяти исполнителям преступления. Они признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Теперь осужденные проведут в тюрьме от трех до шести с половиной лет.

В марте этого года Болгария экстрадировала в Украину одного из подозреваемых в организации убийства Гандзюк Алексея Левина. Его взяли под стражу.

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера подозревают в заказе убийства активистки. 15 июня суд постановил задержать его.