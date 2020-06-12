Досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Об этом сообщил Андрей Синюк, прокурор по делу убийства херсонской активистки.

— В связи с новыми обстоятельствами прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня, — сказал Синюк.

Также он добавил, что одному из обвиняемых, а именно Владиславу Мангеру, было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

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Возобновление досудебного следствия по делу об убийстве херсонской активистки касается и Алексея Левина.

11 июня Мангер в своем видеообращении на Facebook сказал, что по делу Екатерины Гандзюк появились два новых свидетеля, на которых якобы оказывали давление.

— Прокуроры пригласили для ознакомления с материалами дела, и следствие остановили, а тут какие-то новые показания. А почему при принятии прокурорами решения о завершении следствия не изменили меру пресечения? — заявил он.

27 апреля СБУ объявила о завершении досудебного расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк и сообщила, что подозрение о заказе нападения на херсонскую активистку вручено главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику-консультанту депутата этого же совета Алексею Левину.

Служба безопасности Украины также напомнила, что в деле Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам — Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову.

После объявления такого решения активисты акции Кто заказал Катю Гандзюк? вышли на протесты под Офисом президента Украины.

Митингующие тогда заявили, что так генеральный прокурор Украины подыгрывает стороне защиты, поскольку они смогут заявить о недостаточном количестве доказательств.

До того следствием было установлено, что летом 2018 года Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

По данным следствия, Алексей Левин привлек к этому Сергея Торбина, который должен был найти исполнителей преступления.

Правоохранители утверждаются, что помощник-консультант заплатил Торбину $5 тыс. для реализации нападения на Екатерину Гандзюк. Позже он получил от Левина еще $2 тыс. для укрытия от следствия, поскольку тогда исполнители уже были задержаны.

Само нападение произошло 31 июля 2018 года. Екатерина Гандзюк была советницей городского головы и выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Активно занималась общественной деятельностью, а именно выступала против незаконной вырубки леса.

Потерпевшая попала в больницу с сильными ожогами от кислоты. 4 ноября Гандзюк умерла.