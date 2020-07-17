Рада осудила голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Верховная Рада призывает мир осудить проведение и не признавать результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.

За постановление №3736 проголосовали 306 нардепов.

Парламентарии планируют утвердить текст заявления и отправить его в другие страны.

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В заявлении четкими пунктами будут прописаны тезисы о:

очередном нарушении международного права РФ;

призыве о предоставлении принципиальной оценки незаконным действиям РФ;

осуждении проведения голосования;

непризнании его результатов;

призыве о продлении и усилении санкций против РФ.

Документ вступает в силу со дня его принятия.