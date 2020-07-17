Рада осудила голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Верховная Рада призывает мир осудить проведение и не признавать результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.
За постановление №3736 проголосовали 306 нардепов.
Парламентарии планируют утвердить текст заявления и отправить его в другие страны.
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В заявлении четкими пунктами будут прописаны тезисы о:
- очередном нарушении международного права РФ;
- призыве о предоставлении принципиальной оценки незаконным действиям РФ;
- осуждении проведения голосования;
- непризнании его результатов;
- призыве о продлении и усилении санкций против РФ.
Документ вступает в силу со дня его принятия.