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Факты / Украина / Політика

Рада осудила голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Верховная Рада призывает мир осудить проведение и не признавать результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.

За постановление №3736 проголосовали 306 нардепов.

Парламентарии планируют утвердить текст заявления и отправить его в другие страны.

Читайте: Ради Бога и Путина: как прошло голосование о поправках в Конституцию РФ

В заявлении четкими пунктами будут прописаны тезисы о:

  • очередном нарушении международного права РФ;
  • призыве о предоставлении принципиальной оценки незаконным действиям РФ;
  • осуждении проведения голосования;
  • непризнании его результатов;
  • призыве о продлении и усилении санкций против РФ.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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