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Факти / Україна / Політика

Рада засудила голосування щодо поправок до Конституції РФ у Криму

Верховна Рада закликає світ засудити проведення та не визнавати результати загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції РФ в окупованому Криму та Севастополі.

За постанову №3736 проголосували 306 нардепів.

Парламентарі планують затвердити текст заяви та надіслати його до інших країн.

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У заяві чіткими пунктами будуть прописані тези про:

  • чергове порушення міжнародного права РФ;
  • заклик про надання принципової оцінки незаконним діям РФ;
  • засудження проведення голосування;
  • невизнання його результатів;
  • заклик про продовження та посилення санкцій проти РФ.

Документ набирає чинності з дня його ухвалення.

Голосування щодо поправок до Конституції РФ у Криму

Під час голосування щодо поправок анексований Крим переважно підтримав зміни до Конституції РФ.

За поправки проголосували 90,07% (1,104 млн) громадян, проти – 9,08% (140 тис.).

Проти голосували жителі Армянська (12,32%) і Керчі (12,68%).

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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