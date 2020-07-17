Рада засудила голосування щодо поправок до Конституції РФ у Криму

Верховна Рада закликає світ засудити проведення та не визнавати результати загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції РФ в окупованому Криму та Севастополі.
За постанову №3736 проголосували 306 нардепів.
Парламентарі планують затвердити текст заяви та надіслати його до інших країн.
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У заяві чіткими пунктами будуть прописані тези про:
- чергове порушення міжнародного права РФ;
- заклик про надання принципової оцінки незаконним діям РФ;
- засудження проведення голосування;
- невизнання його результатів;
- заклик про продовження та посилення санкцій проти РФ.
Документ набирає чинності з дня його ухвалення.
Голосування щодо поправок до Конституції РФ у Криму
Під час голосування щодо поправок анексований Крим переважно підтримав зміни до Конституції РФ.
За поправки проголосували 90,07% (1,104 млн) громадян, проти – 9,08% (140 тис.).
Проти голосували жителі Армянська (12,32%) і Керчі (12,68%).