Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении судьи Павлу Вовку. 17 июля провели обыски в Окружном административном суде Киева.

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Судья Вовк начал свой путь к должности председателя Окружного админсуда Киева с 2007 года, когда начал работать в ОАСК. В 2009 году становится членом Высшей квалификационной комиссии судей.

После того, как к власти в Украине пришел Виктор Янукович, Вовка назначили главой Окружного админсуда Киева и он продолжает находиться на должности по сей день.

В 2014 году судья Вовк указал в своей декларации 400 тыс. грн в графе подарки, призы, выигрыши, а также около 1 млн грн в колонке сумма полученного дохода членов семьи. Тогда Вовк не объяснил, откуда взялись соответствующие “подарки”.

В 2017 году он попытался попасть на должность в Верховный суд, но впоследствии снял свою кандидатуру. Вовк также имел отрицательный отзыв Совета добродетели.

Кроме того, он угрожал привлечь к уголовной ответственности активистов в ответ на их информационный запрос касательно оснований приватизации судьей Абловым служебной квартиры.

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В мае того же года следователи НАБУ провели обыски в загородном доме принадлежащему бывшей жене Вовка. Несмотря на то, что он указал в декларацию за 2016 год только квартиру в Киеве, которая находится в его собственности, Вовк находился в указанном доме в день обыска.

Впоследствии он внес загородный дом в декларации за 2017-й год. НАБУ начало расследование по делу о незаконном обогащении судьи, однако в феврале 2019 года его закрыли, поскольку КСУ отменил соответствующую статью УК Украины.

В 2019 году в декларации Вовка появился земельный участок в селе Вита-Почтовая под Киевом и дом. Также он указал марки, две картины и коллекционные монеты.

Только за этот год ОАСК под председательством судьи Вовка принял следующие решения:

отстранил и впоследствии вернул Ульяне Супрун полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения;

остановил конкурс на главу ГФС;

признал национализацию Приватбанка незаконной;

приостановил переименование УПЦ МП.

НАБУ объявило подозрение судье Вовку

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что в Окружном административном суде Киева Павел Вовк создал преступную организацию, целью которой было свержение государственного строя в Украине.

Для этого судья пытался установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

По версии следствия, 12 судей принимали заказные решения в собственных интересах, а также не гнушались заказами определенных политических элит и бизнес-кругов.

Фото: Павел Вовк