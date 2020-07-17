НАБУ объявило о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Также подозрение получил его заместитель Евгений Аблов и пять других суддей.

Под следствие также попал заместитель главы Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

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— Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений в различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения, — сообщил Бутусов.

В Окружном административном суде Киева подтверждают, что у них продолжаются обыски. Уточняют, что они связаны с делами Майдана.

— Еще раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда — Ленинского районного суда города Кропивницкий, — заявили в суде.

В то же время в судебном учреждении отметили, что ОАСК продолжает работу в обычном режиме.

В НАБУ обещают провести брифинг по делу обысков в судей и врученных подозрений.

Что инкриминируют судьи Вовку

12 судей во главе с Павлом Волком создали преступную организацию, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро.

По версии следствия, судьи принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

Председатель ОАСК Павел Вовк якобы использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суда с последующим их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Кто такой Павел Вовк

Суддя Павел Вовк работает в Окружном административном суде Киева с 2007 года. В 2017 году он попытался попасть на должность в Верховный суд, но впоследствии снял свою кандидатуру.

Павел Вовк не первый раз попадает под следствие НАБУ. Следователи бюро пришли к нему с обыском из-за недостоверности декларации. В мая 2017 года судья жил в загородном доме, который был записан на бывшую жену. В то же время в декларации он не указал его, как место жительства.

После обысков и следствия, Вовк внес дом в декларации за 2018 год.

Судья также был подозреваемым по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов. В ноябре это производство будо закрыто. В январе 2020 года Вовк снова возглавил ОАСК.

Источник: Юрий Бутусов, НАБУ

Фото: Окружной административный суд Киева