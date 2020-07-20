Выплаты народным депутатам сегодня находятся на нормальном уровне оплаты, в соответствии с уровнем средних заработных плат по стране.

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на итоговой пресс-конференции.

Так он прокомментировал заявление народного депутата от Слуги народа Галины Третьяковой о низких зарплатах.

— Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех, так же и у народных депутатов. Но он должен быть сопоставим с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество… Надо адекватно оценивать свою работу и работу других, — отметил Дмитрий Разумков.

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По его словам, те зарплаты, которые сейчас есть у депутатов не были неожиданностью для них и нет ни одного, кто скажет, что этих выплат ему достаточно.

Заявление Третьяковой

В одном из интервью народный депутат от фракции Слуга Народу, председатель комитета соцполитики Галина Третьякова назвала недостаточной заработную плату парламентов, чтобы качественно обеспечивать их работу.