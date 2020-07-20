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Факти / Україна / Політика

Треба адекватно оцінювати свою роботу – Разумков про рівень депутатської зарплати

Виплати народним депутатам сьогодні перебувають на нормальному рівні оплати, відповідно до рівня середніх заробітних плат по країні.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на підсумковій прес-конференції.

Так він прокоментував заяву народного депутата від Слуги народу Галини Третьякової про низькі зарплати.

– Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх, так само і в народних депутатів. Але він повинен бути співмірний з тими рівнями доходів та заробітних плат, які отримує суспільство… Треба адекватно оцінювати свою роботу та роботу інших, – зазначив Дмитро Разумков.

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За його словами, ті зарплати, які зараз є у депутатів, не були несподіванкою для них й немає жодного, хто скаже, що цих виплат йому достатньо.

Заява Третьякової

В одному з інтерв’ю народний депутат від фракції Слуга Народу, голова комітету соцполітики Галина Третьякова назвала замалою заробітну плату парламентів, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.

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