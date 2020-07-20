Виплати народним депутатам сьогодні перебувають на нормальному рівні оплати, відповідно до рівня середніх заробітних плат по країні.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на підсумковій прес-конференції.

Так він прокоментував заяву народного депутата від Слуги народу Галини Третьякової про низькі зарплати.

– Гідний рівень оплати праці повинен бути у всіх, так само і в народних депутатів. Але він повинен бути співмірний з тими рівнями доходів та заробітних плат, які отримує суспільство… Треба адекватно оцінювати свою роботу та роботу інших, – зазначив Дмитро Разумков.

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За його словами, ті зарплати, які зараз є у депутатів, не були несподіванкою для них й немає жодного, хто скаже, що цих виплат йому достатньо.

Заява Третьякової

В одному з інтерв’ю народний депутат від фракції Слуга Народу, голова комітету соцполітики Галина Третьякова назвала замалою заробітну плату парламентів, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.