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Факты / Украина

Зеленский об убийстве Шеремета: Общество ждет четкие ответы

Сегодня, 20 июля, четвертая годовщина со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Владимир Зеленский отметил, что это потеря для всех независимых СМИ и журналистов.

— У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов, — написал президент.

Шеремета стоял за ценности демократии, права и свободы человека не только в Украине, но и в Беларуси и России. Прежде всего — за право гражданина на свободное мнение и слово. И обязал власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами.

— А еще это преступление — позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Ему нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства, — подчеркнул Зеленский.

Читайте: Четвертая годовщина гибели Шеремета: в Киеве открыли памятник журналисту На мотив убийства Шеремета могли повлиять его контакты в РФ - МВД 200 дней лжи: активисты требуют освобождения задержанных по делу Шеремета

Глава государства отметил, что обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления.

— Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет — скорбь, память, правосудия.

Убийство Павла Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. Авто владельца интернет-издание Украинская правда Алены Притулы, в котором находился журналист, взорвали. Он погиб на месте.

В 2019 году следствие назвало подозреваемых в убийстве: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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