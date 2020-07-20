Сьогодні, 20 липня, четверта річниця з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Володимир Зеленський зазначив, що це втрата для всіх незалежних медіа та журналістів.

– У нього ніколи не змогли б відібрати свободу, тому замовники вирішили відібрати життя. Його зухвале вбивство – втрата для всіх незалежних медіа та журналістів, – написав президент.

Шеремета стояв за цінності демократії, права та свободи людини не лише в Україні, а й у Білорусі та Росії. Насамперед – за право громадянина на вільну думку та слово. Та за обов’язок влади бути чесною, прозорою й відповідальною перед громадянами.

– А ще цей злочин – ганьба для України. Справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства. Йому потрібні чіткі відповіді та переконливі, беззаперечні докази, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що обов’язок держави та правоохоронних органів зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом – справжніх організаторів і замовників цього злочину.

– Як би важко не було знайти правду. Скільки б зусиль і часу це не забрало. Павло Шеремет – скорбота, пам’ять, правосуддя.

Вбивство Павла Шеремета

20 липня 2016 року у Києві загинув журналіст Павло Шеремета. Авто власниці інтернет-видання Українська правда Олени Притули, в якому перебував журналіст, підірвали. Він загинув на місці.

У 2019 році слідство назвало підозрюваних у вбивстві: військову медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко і ветерана АТО Андрія Антоненка.