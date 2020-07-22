Сколько стоит высшее образование: истории украинских студентов

Недавно Минобразования решило, что минимальная годовая стоимость обучения в университетах составит 6 390 грн, а предельной суммы нет, поэтому стоимость некоторых контрактов превышает отметку в 70 тыс. грн.

На ценообразование влияет много факторов: престижность университета и специальности, город и себестоимость обучения студента.

Факты ICTV пообщались с украинскими студентами, чтобы узнать, сколько они платят за обучение, как выбрали себе профессию и работают ли по специальности.

Львовская политехника

В этом университете Олеся закончила бакалавриат по специальности Менеджмент. Стоимость обучения за четыре года составляет 43 тыс. грн.

Выбирая жилье во Львове, Олеся решила, что общежитие — это оптимальный вариант для органического ознакомления со студенческой жизнью. Месяц проживания стоит 560 грн, а за четыре года набегает сумма в 22 тыс. грн.

Несмотря на финансовые растраты студенты на бюджетной форме обучения имеют возможность получать стипендию, однако сейчас это довольно сложно сделать, поскольку выплаты получают только 45% студентов из рейтинга.

— Мне повезло, я получала стипендию. На первом курсе это было 800 грн, а на четвертом — 1,4 тыс. грн. Конкуренция была настолько высока, что даже средний балл 5 не всегда гарантировал получение стипендии, — отмечает выпускница университета.

Закончив в этом году бакалавриат Олеся уверена, что стоит со второго курса пробовать работать, чтобы понять, что вам больше по душе.

— Я работала, как и большинство моих одногруппников. Менеджмент предполагает большой спектр занятости, поэтому нужно выбрать свое направление еще во время учебы. А по поводу работы, то она дает возможность обеспечивать себя самостоятельно, поэтому несмотря на опыт я получала и деньги, которые тратила на книги и досуг, — отмечает девушка.

Юра также закончил бакалавриат в Львовской политехнике, однако на другой специальности — Компьютерные науки. Четыре года обучения стоили 104 тыс. грн, но успешная сдача ВНО обеспечило абитуриенту бюджетную форму обучения.

Первое время Юра также жил в общежитии. Со второго курса студент начал работать по специальности.

— Мне было интересно попробовать свои силы в реальных проектах и хотелось самому покрывать собственные материальные потребности, — объясняет свою мотивацию Юра.

Относительно выбора профессии говорит, что ему просто повезло, потому что выбирал специальность почти наугад, однако совсем не прогадал.

— Одним из ключевых критериев была возможность самореализации в выбранной профессии, ведь вакансий на рынке труда достаточно. Плюс возможность начать работать параллельно с учебой, при этом находясь в Украине, — отмечает выпускник политехники.

КНУ им. Т. Шевченко

Соломия окончила третий курс по специальности Международные коммуникации — цена за четыре года бакалавриата составляет почти 185 тыс. грн.

Студентка не местная, поэтому выбирая жилье остановила свой выбор на общежитии — цена за месяц 500 грн.

— Единственным возможным выходом для меня было общежитие (финансово квартиру не потянула бы). В общежитие ИМО попасть трудно, но возможно. Если не сразу, то со временем всех желающих таки поселяют, — отмечает девушка.

Стипендию получить крайне трудно, поскольку преподаватели очень требовательны, а предметы сложные, поэтому приходится много времени и усилий уделять учебе.

— Сейчас я работаю репетитором английского и немецкого языков. На серьезную работу пока не шла, потому что, если честно сказать, боялась, что у меня недостаточно опыта и не буду успевать с обучением настолько, насколько хотела бы, — отмечает Соломия.

Девушка интересно объясняет выбор профессии: Международные коммуникации — это такая специальность, когда ты не знаешь, чего хочешь — в принципе не совсем гуманитарий, но и не математик — где-то посередине и еще ищешь себе.

— Обучение здесь очень расширяет кругозор и дает понимание того, чем ты хочешь заниматься в будущем, — рассказывает студентка.

Киевский национальный лингвистический университет

Богдан — киевлянин. Учится на филолога и переводчика с персидского, турецкого и французского языков. Цена за один год обучения составляет около 23 тыс. грн, четыре года — более 92 тыс.

Выбрал именно эту профессию, потому что с детства интересовался языками и историей.

— Уже к концу обучения в школе я мог разговаривать четырьмя европейскими языками, но они меня не так сильно привлекали как восточные языки. Как говорили в советском фильме Белое солнце пустыни: Восток — это дело хрупкое! Поэтому ориентировался на восточную филологию: у меня был тяжелый выбор между персидской и хинди, однако я взвесил все “за” и “против” и увидел, что Афганистан куда более авантюрный, чем туристическая Индия, — объясняет свой выбор Богдан.

Параллельно с обучением студент начал работать переводчиком с французского, чтобы еще со студенческих лет формировать резюме. Дохода в виде стипендии не было, а недельный расход достигал 500 грн — это вместе с тратами на транспорт.

— После пар я часто гуляю и захожу в библиотеку, там я могу провести несколько часов в поисках интересных книг. Таким образом, я познакомился с творчеством Аполлинера и Рембо, — рассказывает о своем досуге студент.

Харьковский университет радиоэлектроники

Здесь третьекурсник Дмитрий учится на специальности Издательско-полиграфическое дело. Стоимость обучения за четыре года составляет 50 тыс. грн.

— Я не местный, поэтому арендую квартиру — в месяц выходит около 5 тыс. грн. Еженедельные расходы — 500-700 грн. Пока не работаю, но занимаюсь поиском работы по специальности, — рассказывает Дмитрий.

Главным фактором в выборе профессии для парня стало понимание того, что он хочет связать свою работу с дизайном, а эта специальность дает довольно широкий спектр базовых знаний.

Запрос абитуриентов

По итогам вступительной кампании 2019 года, самыми популярными специальностями среди абитуриентов были:

Международное право; Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии; Международные экономические отношения; Стоматология; Политология; Журналистика; Медицинская психология; Культурология; История и археология; Публичное управления и администрирование.

Три самые дорогие специальности

Международные отношения

Это самое дорогое направление обучения в столичном университете Шевченко — цена за год составляет 74 400 грн. В Киево-Могилянской академии несколько дешевле — 56 тыс. грн, а в Львовском университете Франко — 34 тыс. грн.

Германская филология

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина оценил эту специальность в 43 тыс. грн, в столичной политехнике год такого обучения будет стоить 41 800 грн, а в ЛНУ им. Франко — 32 тыс. грн.

Режиссура театра кукол

КНУ театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого установил цену на отметке 39 400 грн, а в Харьковском университете Котляревского эта специальность стоит 23 100 грн.

5 советов от выпускников

Не тратьте свое время на специальность, которую хотят родители, а не вы. Выбирая вуз, обратите внимание на город обучения, поскольку именно там вы будете развиваться и искать пути реализации в ближайшие четыре года. Если не определились с будущей профессией, то выбирайте разветвленную специальность. Первые два года надо основательно учиться, а дальше непременно надо искать работу. Вне университета занимайтесь самообразованием, чтобы расширять мировоззрение.

В этом году вступительная кампания начинается 1 августа, а прием документов на бакалавриат продлится с 13 до 22 августа.

Зачисление на бюджетную форму обучения будет проходить до 5 сентября, а на контрактную — до 30. Оригиналы документов нужно подать до 6 сентября.

Делайте свой выбор вдумчиво и даже, если на половине обучения вы поймете, что ошиблись, то в этом нет трагедии. Множество успешных людей работают не по своей специальности, однако мало кто жалеет о годах проведенных в университете.

Учебное заведение может не дать вам ожидаемых знаний, но чаще всего именно там вы получаете нечто более важное — новые знакомства и начало самостоятельной жизни, где выбор всегда остается за вами.

София Телишевская