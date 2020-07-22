Скільки коштує вища освіта: історії український студентів

Нещодавно Міносвіти вирішило, що мінімальна річна вартість навчання в університетах становитиме 6 390 грн, а граничної суми немає, тому вартість деяких контрактів перевищує позначку у 70 тис. грн.

На ціноутворення впливає багато факторів: престижність університету та спеціальності, місто і собівартість навчання студента.

Факти ICTV поспілкувалися з українськими студентами, аби дізнатися, скільки вони платять за навчання, як обрали собі фах і чи працюють за спеціальністю.

Львівська політехніка

В цьому університеті Олеся закінчила бакалаврат за спеціальністю Менеджмент. Вартість навчання за чотири роки становить 43 тис. грн.

Обираючи житло у Львові, Олеся вирішила, що гуртожиток – це оптимальний варіант для органічного ознайомлення зі студентським життям. Місяць проживання коштує 560 грн, а за чотири роки набігає сума у 22 тис. грн.

Попри фінансові витрати студенти-державники мають змогу отримувати стипендію, однак зараз це доволі складно зробити, оскільки виплати отримують тільки 45% осіб з рейтингу.

– Мені пощастило, я отримувала стипендію. На першому курсі це було 800 грн, а на четвертому – 1,4 тис. грн. Конкуренція була настільки високою, що навіть середній бал 5 не завжди гарантував отримання стипендії, – наголошує випускниця університету.

Закінчивши цьогоріч бакалаврат Олеся впевнена, що варто з другого курсу пробувати працювати, аби зрозуміти, що вам ближче до душі.

– Я працювала, як і більшість моїх одногрупників. Менеджмент передбачає великий спектр зайнятості, тому потрібно обрати свій напрям ще під час навчання. А щодо роботи, то вона дає можливість забезпечувати себе самостійно, тому попри досвід я отримувала і гроші, які витрачала на книги та дозвілля, – зазначає дівчина.

Юра також закінчив бакалаврат у Львівській політехніці, однак за іншою спеціальністю – Комп’ютерні науки. Чотири роки навчання коштувало 104 тис. грн. Успішне складання ЗНО забезпечило абітурієнтові бюджетну форму навчання.

Перший час Юра також жив у гуртожитку. З другого курсу студент почав працювати за фахом.

– Мені було цікаво спробувати сили в реальних проектах і хотілось самому покривати власні матеріальні потреби, – пояснює свою мотивацію Юра.

Щодо вибору професії каже, що йому просто поталанило, бо обирав майже навгад, однак зовсім не помилився.

– Одним з ключових критеріїв була можливість самореалізації в обраній професії, адже вакансій на ринку праці достатньо. Плюс можливість почати працювати паралельно з навчанням, при цьому перебуваючи в Україні, – наголошує випускник політехніки.

КНУ ім. Т. Шевченка

Соломія закінчила третій курс за спеціальністю Міжнародні комунікації – ціна за чотири роки бакалаврату складає майже 185 тис. грн.

Студентка не місцева, тому обираючи житло зупинила свій вибір на гуртожиткові – ціна за місяць 500 грн.

– Єдиним можливим виходом для мене був гуртожиток (фінансово квартиру не потягнула б). У гуртожиток ІМВ потрапити важко, але можливо. Якщо не одразу, то згодом усіх бажаючих таки поселяють, – наголошує дівчина.

Стипендію отримати вкрай важко, оскільки викладачі дуже вимогливі, а предмети складні, тому доводиться багато часу та зусиль приділяти навчанню.

– Зараз я підпрацьовую репетитором з англійської та німецької. На серйозну роботу не йшла, бо, якщо відверто сказати, боялася, що у мене недостатньо досвіду і не буду встигати із навчанням настільки, наскільки хотіла б, – зазначає Соломія.

Дівчина цікаво пояснює вибір фаху: Міжнародні комунікації – це така спеціальність, коли ти не знаєш, чого хочеш – впринципі не зовсім гуманітарій, але і не математик – десь посередині і ще шукаєш себе.

– Навчання тут дуже розширює кругозір і дає розуміння того, чим ти хочеш займатися у майбутньому, – розповідає студентка.

Київський національний лінгвістичний університет

Богдан – киянин. Навчається на філолога та перекладача з перської, турецької і французької мов. Ціна за один рік навчання сягає близько 23 тис. грн, чотири роки – понад 92 тис.

Обрав саме цей фах, бо з дитинства цікавився мовами та історією.

– Вже до кінця навчання в школі я міг розмовляти чотирма європейськими мовами, але вони мене не так сильно приваблювали як мови східні. Як казали у радянському фільмі Біле сонце пустелі: Схід – то діло тендітне! Тому орієнтувався на східну філологію: у мене був важкий вибір між перською та мовами хінді, однак я зважив всі “за” та “проти” і побачив, що Афганістан куди авантюрніший, аніж туристична Індія, – пояснює свій вибір Богдан.

Паралельно з навчанням студент почав працювати перекладачем з французької, щоб ще зі студентських років формувати резюме. Доходу у вигляді стипендії не було, а тижневий розхід сягав 500 грн – це разом із витратами на транспорт.

– Після пар я часто гуляю і заходжу у бібліотеки, там я можу провести декілька годин, шукаючи цікаві книги. Таким чином, я познайомився з творчістю Аполінера і Рембо, – розповідає про своє дозвілля студент.

Харківський університет радіоелектроніки

Тут третьокурсник Дмитро навчається на спеціальності Видавничо-поліграфічна справа. Вартість навчання за чотири роки становить 50 тис. грн.

– Я не місцевий, тож орендую квартиру – у місяць виходить близько 5 тис. грн. Щотижневі витрати – 500-700 грн. Поки що не працюю, але займаюся пошуком роботи за спеціальністю, – розповідає Дмитро.

Головним фактором у виборі професії для хлопця стало розуміння того, що він хоче пов’язати свою роботу із дизайном, а ця спеціальність дає доволі широкий спектр базових знань.

Запит абітурієнтів

За підсумками вступної кампанії 2019 року, найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів були:

Міжнародне право; Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; Міжнародні економічні відносини; Стоматологія; Політологія; Журналістика; Медична психологія; Культурологія; Історія та археологія; Публічне управління та адміністрування.

Три найдорожчі спеціальності

Міжнародні відносини

Це найдорожчий напрям навчання в столичному університеті Шевченка – ціна за рік становить 74 400 грн. У Києво-Могилянській академії дещо дешевше – 56 тис. грн, а у Львівському університеті Франка – 34 тис. грн.

Германська філологія

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна оцінив цю спеціальність у 43 тис. грн, у столичній політехніці рік такого навчання вартуватиме 41 800 грн, а в ЛНУ ім. Франка – 32 тис. грн.

Режисура театру ляльок

КНУ театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого встановив ціну на позначці 39 400 грн, а у Харківському університеті Котляревського ця спеціальність коштує 23 100 грн.

5 порад від випускників

Не витрачайте свій час на спеціальність, яку хочуть батьки, а не ви. Обираючи виш, зверніть увагу на місто навчання, оскільки саме там ви будете розвиватися та шукати шляхи реалізації у найближчі чотири роки. Якщо не визначилися із майбутньою професією, то обирайте розгалужену спеціальність. Перші два роки треба грунтовно вчитися, а далі обов’язково потрібно шукати роботу. Поза університетом займайтеся самоосвітою, щоб розширювати світогляд.

Цьогоріч вступна кампанія починається 1 серпня, а прийом документів на бакалаврат триватиме з 13 до 22 серпня.

Зарахування на бюджетну форму навчання відбуватиметься до 5 вересня, а на контрактну – до 30. Оригінали документів потрібно подати до 6 вересня.

Робіть свій вибір вдумливо і навіть, якщо на половині навчання ви зрозумієте, що помилилися, то у цьому немає трагедії. Безліч фахівців працюють не за своєю спеціальність, однак мало хто шкодує про роки проведені в університеті.

Заклад освіти може не дати вам очікуваних знань, але найчастіше саме там ви отримуєте щось важливіше – нові знайомства та початок самостійного життя, де вибір завжди залишається за вами.

Софія Телішевська