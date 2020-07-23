Коллекторы звонят по чужому кредиту: что делать и куда обращаться

Во время карантина многие люди потеряли работу или были вынуждены уйти в простой и жить на те средства, которые у них остались. Конечно, далеко не у всех были сбережения на случай чрезвычайной ситуации.

Поэтому граждане обращались в кредитные союзы, чтобы хоть как-то пережить трудные времена. Однако когда пришло время возвращать деньги, далеко не всех должников смогли найти.

В то же время, некоторые украинцы начали получать угрозы из-за того, что их сосед или знакомый взял кредит и отказывается оплатить долг.

Факты ICTV рассказывают, почему кредитные союзы “терроризируют” соседей вместо должников и как это остановить.

Долг у соседа

Коллекторский рынок в Украине достаточно молодой и пока на нем не сформировалась определенная культура, поэтому когда должник длительное время не возвращает средства и на него не могут выйти, начинают беспокоить людей, которые не знают о соответствующем кредите.

Так случилось с главным редактором сайта Факты ICTV Антоном Светличным, который даже не подозревал о том, что его сосед, о котором он уже давно не слышал, не возвращает кредит. Он узнал о долге лишь после того, как ему начали звонить из компании Cash Berry и требовали, чтобы он передал соседу сообщение о том, что необходимо вернуть деньги.

Мужчине поступали звонки с сообщением о том, что в случае отказа передать должнику сообщение, он будет нарушать закон. И соответствующая акция была не единоразовой.

— Мне позвонил представитель компании Cash Berry, представился Игорем Шевцовым и настоятельно рекомендовал мне передать информацию о долгах соседу по месту прописки. Причем представитель этой компании даже не поинтересовался, живу ли я по адресу прописки. Кроме того, мной не предоставлялось разрешение на использование и обработку личных данных.

После этого начались многочисленные смс-сообщения и звонки с угрозами погасить долг и не нарушать закон. Хотя никакого отношения ни к кредиту, ни к соседу я не имею, — рассказывает Антон.

В комментарии Фактам ICTV адвокат Петр Сергеев заявил, что такие действия коллекторов можно расценивать по Уголовному кодексу.

— Если вы не брали кредит, звонят коллекторы и говорят, что ваш сосед занимал деньги и теперь вы должны с этим разбираться, то фактически это можно расценивать как принуждение к выполнению гражданско-правовой обязанности или обязательства на что есть статья Уголовного кодекса Украины. Также такие действия можно расценивать как мошенничество, вымогательство или нарушение права на неприкасаемость жизни, — говорит адвокат.

Антону постоянно звонили с разных телефонов и поступали СМС с требованием связаться с соседом. Даже после попытки решить все мирно и объяснить, что у него вообще нет возможности сообщить соответствующую информацию должнику, ведь он давно не живет по указанному адресу, звонки и угрозы не прекратились.







Как в Украине заставляют возвращать кредит через соседей и как с этим бороться / 2 фотографии

Только официальное письмо на адрес компании помогло остановить “лавину” звонков и СМС.

В ответе Фактам ICTV компания, которая долгое время звонила Антону, сообщила, что ведет свою деятельность в рамках действующего законодательства.

В Cash Berry отмечают, что могут использовать контактные данные, которые оставил должник для того, чтобы связаться с ним и пытаться вернуть деньги. Однако интересно то, что человек также может оставить телефоны контактных лиц, которым никоим образом не сообщают об этом.

Антон уверен в том, что его номер телефона в компании получили не через соседа, ведь они не общались около 20 лет. А потому этот человек не должен знать его контактные данные.

И подобная ситуация — не редкое явление в Украине. Иногда должникам поступают десятки звонков ежедневно за долг в 10 копеек, закрытый кредит, чужой долг и тому подобное. Конечно, мало кто “рад” такому телефонному терроризму, особенно когда причин для него нет.

Имеют ли вообще коллекторы и кредитные союзы право на звонки тем, кто не знал о долге и никоим образом не обязывался отвечать за действия человека, который одалживал деньги?

Право на вымогательство долгов

Коллекторские компании и соответствующие отделы кредитных союзов имеют право на то, чтобы требовать у должников вернуть средства. Но касаться это должно исключительно должника и людей, которые выступают поручителями.

Даже если это ваш родной брат, коллекторы не имеют права ежедневно вам звонить, чтобы требовать вернуть определенную сумму денег.

Если же речь идет о жене или муже, то здесь ситуация другая и кредитные союзы могут требовать у вас вернуть его или ее долг. А если реакции не будет, то дело может дойти и до суда.

Также будет проблемой, если вы унаследовали долг родственника после его смерти. В таком случае придется возвращать долг, даже если вы не знали о нем.

В любом другом случае ни один кредитный союз и коллекторская компания не вправе беспокоить вас, когда кто-то из ваших знакомых, родственников, соседей по дому и т. д. взяли долг и не возвращают его.

Они могут лишь попытаться найти должника собственными силами, пользуясь предоставленной на обработку информацией и другими законными методами.

Источник Фактов ICTV в коллекторской компании заявил, что даже при указании номеров третьих лиц, коллекторы не имеют права вступать в контакт с ними, если они сами не давали соглашение на обработку данных.

Главное в таком случае помнить о 32 статье Конституции Украины, в которой говорится о том, что никто не имеет права вмешиваться в личную и семейную жизнь человека. Исключения возможны лишь тогда, когда на первый план выходят национальные интересы, экономическое благосостояние и права человека.

То есть, соответствующее терроризирование коллекторами можно расценивать как вмешательство в личную жизнь в том случае, если вы не согласны на обработку вашей информации, а коллекторы сами нашли вас и каким-то образом связали с должником.

Тогда можно смело обращаться в суд с требованием прекратить телефонный терроризм. В комментарии Фактам ICTV адвокат Иван Либерман заявил, что можно рассчитывать не только на прекращение звонков, но и компенсацию.

— Пострадавший может рассчитывать на любые материальные убытки. Например, при наличии чеков, квитанций о том, что человек потратил деньги на успокоительное, снотворное, оказание психологической помощи. Все это подлежит компенсации. Также подлежит компенсации и предоставление правовой помощи коммерческим адвокатом. О компенсации морального вреда. Только суд устанавливает размер возмещения морального вреда. Это может быть как несколько тысяч гривен, так и 100 тыс. грн, — объясняет Либерман

Кроме суда, есть и менее радикальные варианты. Например, дождаться когда коллекторы поймут, что звонки не дадут результата. Однако “ждать у моря погоды” можно и несколько месяцев.

Также вы можете сами обратиться к коллекторам и попытаться решить проблему напрямую. Главное, чтобы они пошли на контакт.

Общение с кредиторами

После начала звонков от коллекторов главное — не нервничать. Вы прекрасно знаете, обращались ли вы к кредитным фирмам за деньгами, покупали ли что-то в кредит, поэтому никакие угрозы с другой стороны трубки не должны вас настораживать.

Не стоит сразу прерывать вызов, если вы общаетесь с коллектором, а не с автоматическим сообщением о долгах. Если же представители коллекторской фирмы или кредитного союза даже не пытаются дозвониться до вас, то нужно самому пойти на контакт, чтобы узнать:

кто вас беспокоит (название организации);

причину звонков, о каком долге идет речь;

кто должник;

откуда у них ваши контактные данные;

требуйте прислать документы, подтверждающие ваши долговые обязательства;

требуйте предоставления документов, дающих право требовать возврата долга (если звонит представитель кредитора).

— Сначала можно попробовать с ними (коллекторами, – Ред.) пообщаться. Если звонит автоответчик, то попытайтесь найти контакт этой финансовой компании или коллекторов и связаться с ними. Нужно объяснить всю ситуацию. Однако это работает очень редко, — говорит Сергеев.

После этого следует проанализировать информацию и узнать, могут ли в этой ситуации коллекторы вообще беспокоить вас по соответствующему долгу. Если же нет, то объяснить ситуацию и попросить, чтобы больше звонки на этот номер телефона не поступали.

— Независимо от того, имеется ли долг, или человек не является должником, однако звонят знакомым, родственникам, близким, соседям и т. д. и таким образом сообщают персональные данные этого человека, то я советую обращаться в полицию и открыть уголовное производство за незаконное использование персональных данных. Если же правоохранители его добровольно не откроют в течение 24 часов, тогда нужно обжаловать бездействие полицейских в течение 10 дней и получить решение суда о необходимости внесения сведений в ЕРДР, — рассказывает Либерман.

Коллектор также советует изначально связаться с компанией, дабы объяснить ситуацию. Сказать, что вы являетесь третьим лицом и не контактируете с данным человеком, потому звонки и СМС вам ни к чему не приведут.

Однако иногда и такой подход не гарантирует того, что коллекторы перестанут беспокоить вас из-за чужого долга. В таком случае Сергеев рекомендует обратиться к уполномоченому Верховной Рады по правам человека и отстаивать позицию, что использование номера телефона является нарушением закона.

— Можно написать письмо уполномоченному Верховной Рады по правам человека, поскольку номер телефона считается персональными данными, если он не был указан, например, в социальных сетях или других общедоступных ресурсах, — объясняет адвокат.

Если же и это не поможет прекратить общение с надоедливыми кредиторами, то придется писать заявление в суд. Однако стоит готовится к тому, что дело будут рассматривать очень долго — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Главное подходить к этой проблеме с холодной головой и не нервничать из-за нее, ведь без наличия кредита, коллекторы вам ничего не сделают. А если дело не удастся решить мирно, то идти в полицию.

С течением времени коллекторы научатся работать без запугиваний людей, которых долг не касается. В наших руках — делать все, чтобы их тактики не действовали и отходили в прошлое.

Владислав Бомбела